Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Фэнтези Франция

Смотреть французские фэнтези

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть французские фэнтези онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром французских фэнтезийных фильмов с друзьями.
Даже мыши попадают в рай
Даже мыши попадают в рай
анимация, семейный, фэнтези 2021, Чехия / Франция / Словакия / Польша
8.0
Смотреть за 1 рубль
Маленькая мама
Маленькая мама
драма, фэнтези 2021, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Камелот: Возвращение короля
Камелот: Возвращение короля
приключения, комедия, фэнтези 2021, Франция / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Джамбо
Джамбо
драма, фэнтези, мелодрама 2020, Франция / Бельгия / Люксембург
6.0
Смотреть за 1 рубль
Наваждение Джули
Наваждение Джули
фэнтези, ужасы, триллер 2020, Франция
6.0
Смотреть онлайн
Русалка в Париже
Русалка в Париже
мелодрама, фэнтези, комедия 2020, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пиноккио
Пиноккио
фэнтези, драма, приключения 2019, Великобритания / Италия / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Белоснежка. Сказка для взрослых
Белоснежка. Сказка для взрослых
комедия, драма, фэнтези 2019, Франция / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Бугимен
Бугимен
ужасы, фэнтези, триллер 2018, Марокко / Франция
4.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Атлантида
Атлантида
фэнтези, триллер 2017, Испания / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Планетариум
Планетариум
драма, мелодрама, детектив, фэнтези 2016, США / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Видеопризраки
Видеопризраки
фэнтези, ужасы, мистика 2016, Франция
2.0
Смотреть за 1 рубль
Маленький принц
Маленький принц
анимация, фэнтези 2015, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Страшные сказки
Страшные сказки
фэнтези, исторический 2015, Италия / Франция / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Танец реальности
Танец реальности
драма, биография, фэнтези 2014, Чили / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
мелодрама, фэнтези, триллер 2014, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Нимфоманка: Часть 2
Нимфоманка: Часть 2
фэнтези, драма 2014, Дания / Бельгия / Франция / Германия / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Метаморфозы
Метаморфозы
драма, фэнтези 2014, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пена дней
Пена дней
драма, фэнтези 2013, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Соломон Кейн
Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения 2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Астерикс на Олимпийских Играх
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Баксы
Баксы
фэнтези 2008, Россия / Казахстан / Франция / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Два мира
Два мира
фэнтези, комедия 2007, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Белфегор – призрак Лувра
Белфегор – призрак Лувра
ужасы, фэнтези, детектив 2001, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пришельцы 2: Коридоры времени
Пришельцы 2: Коридоры времени
приключения, комедия, фэнтези 1998, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пришельцы
Пришельцы
фэнтези, комедия, фантастика 1993, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Книги Просперо
Книги Просперо
драма, фэнтези 1991, Великобритания / Нидерланды / Франция / Италия / Япония
6.0
Смотреть за 1 рубль
Горец 2: Оживление
Горец 2: Оживление
боевик, фэнтези, фантастика 1991, Франция / Великобритания / Аргентина
5.0
Смотреть за 1 рубль
Утиные истории: Заветная лампа
Утиные истории: Заветная лампа
фэнтези 1990, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Голиаф и дракон
Голиаф и дракон
боевик, приключения, фэнтези 1960, Италия / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Андалузский пес
Андалузский пес
короткометражный, фэнтези 1929, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Путешествие на Луну
Путешествие на Луну
короткометражный, приключения, фэнтези 1902, Франция
8.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Приложение киноафиши