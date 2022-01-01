Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Фэнтези 2016

Смотреть онлайн фэнтези 2016 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть фэнтези 2016 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром фэнтезийных фильмов 2016 года с друзьями.
Доктор Стрэндж
Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения 2016, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Варкрафт
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Дом странных детей мисс Перегрин
Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения 2016, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Алиса в Зазеркалье
Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Голос монстра
Голос монстра
фантастика, фэнтези 2016, США / Испания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Люди Икс: Апокалипсис
Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дэдпул
Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пит и его дракон
Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Книга джунглей
Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Черепашки-ниндзя 2
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тролли
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Голем
Голем
ужасы, триллер, фэнтези 2016, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Белоснежка и охотник 2
Белоснежка и охотник 2
фэнтези, драма, боевик, приключения 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Боги Египта
Боги Египта
приключения, фэнтези 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Большой и добрый великан
Большой и добрый великан
фэнтези, семейный 2016, США / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сторожевая застава
Сторожевая застава
приключения, фэнтези 2016, Украина
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мистер Фрог
Мистер Фрог
семейный, фэнтези 2016, Нидерланды
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мина
Мина
драма, фэнтези, триллер 2016, США / Испания / Италия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Добро пожаловать в Monster High
Добро пожаловать в Monster High
анимация, фэнтези 2016, США
5.0
Смотреть онлайн
Планетариум
Планетариум
драма, мелодрама, детектив, фэнтези 2016, США / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ночные стражи
Ночные стражи
боевик, фэнтези 2016, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Халк: Где обитают чудовища
Халк: Где обитают чудовища
боевик, анимация, фэнтези 2016, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Секс-Трип
Секс-Трип
фэнтези, комедия 2016, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Проклятие спящей красавицы
Проклятие спящей красавицы
фэнтези, триллер, детектив 2016, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Закрой глаза
Закрой глаза
фэнтези 2016, Россия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Видеопризраки
Видеопризраки
фэнтези, ужасы, мистика 2016, Франция
2.0
Смотреть за 1 рубль
Зловещий отряд
Зловещий отряд
боевик, комедия, фэнтези 2016, США
2.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Приложение киноафиши