Ждали больше 10 лет: манга «Псайрен» 3 раза попадала в топ ожиданий фанатов — и теперь ее экранизируют

Заметили, что Марфа в «Иване Васильевиче» почти не поднимает глаз? Вот настоящая причина — и это не смущение

Забытая жемчужина среди проектов НТВ — не детектив, но все равно роскошен: этот сериал вышел в 2017 году и с тех пор его рейтинг не падал ниже 8

Милла Йовович едва не снялась в советском фильме вместе с… Дональдом Трампом: режиссер «забраковал» по уморительной причине

Попросили Алису AI ответить, почему в «Маше и Медведе» девочку зовут именно так: нормальная и абсурдная версии

Настоящего «Чипа и Дейла» запретили показывать в СССР: цензура 2 года резала мульт

В этой сцене «Ивана Васильевича» есть странная деталь — и у нее совсем не историческая причина: если бы царица подняла глаза, зрители бы «попадали»

Закончили на оборванном 6-м сезоне: «Пса-7» зрители НТВ ждут уже 4 года, а грядет ли продолжение?

Панфилов ходит лысым вовсе не по своей воле – реальную причину облысения актер скрывал 20 лет: «Я плакал. Будто радиация какая-то»

«Игра в кальмара» и в подметки не годится этому японскому боевику: он вышел 25 лет назад, но во всех аспектах был круче