Судьба Гоцмана в «Ликвидации» была решена — Урсуляк поменял все в последний момент: от такого финала зрители бы рыдали

5 фильмов для создания настоящего зимнего настроения: №4 снял сам Никита Михалков

«Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику

Уолтер Уайт стал коммунистом, Цискаридзе оценил: после этого фильма со звездой сериала «Во все тяжкие» танцору было «о чем задуматься»

Сюжет приквела про Юлия из «Трех богатырей» почти готов: что было до встречи с Алешей Поповичем?

Кулинарные ляпы «Невского» и «Первого отдела»: авторитеты жуют траву, а картошку не могут почистить

Успех сериала от HBO развязал руки режиссеру: «Оно» получит 6-часовую версию — мечта, отложенная на годы

Почему 66% россиян смотрят детективы, а не комедии? Психолог нашла у жанра сразу 3 плюса – один из них «снижает уровень стресса»

Кто ты такая, Мафальда Уизли? Роулинг вырезала из «Поттера» все упоминания главного врага Гермионы – рыжую заучку из Слизерина

«Зверополиса 2» после Нового года не будет? «Киноафиша» выяснила, вернется ли мультфильм в российский прокат в 2026-м