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Киноафиша Онлайн Фильмы Фэнтези

Фэнтези онлайн

Фэнтези, пожалуй, самый молодой кинематографический жанр. Несмотря на свой юный возраст, он уже завоевал огромную популярность среди киноманов всего мира самых разных возрастов. Секрет его успеха прост: все мы выросли на сказках и где-то в глубине души до сих пор верим в волшебство. А что может быть увлекательнее, когда фантазии оживают на экране наших телевизоров?

Смотреть фильмы фэнтези онлайн — это ни с чем несравнимое удовольствие, зрители погружаются в мир магии и невиданных чудес. Искушенного современного зрителя уже не удивить поединком рыцарей за сердце прекрасной принцессы, поэтому сценаристам приходится выдумывать все новых и новых мифических существ.

Отличительной чертой любого фэнтези является обязательная эпичная битва между героем и злодеем. Причем в роли антагониста может выступать как древний старец, так и огнедышащий дракон. Стоит ли говорить, что визуальные эффекты у таких картин просто сногсшибательные. Создатели тратят на них огромные средства, потому что зрелищность в фэнтезийных проектах превыше всего.

Лучшие фильмы-фэнтези подарят вам яркие эмоции и заставят поверить, что в нашем будничном мире есть место чудесам. Следите за новинками и смотрите фэнтези на Киноафише онлайн бесплатно и в хорошем качестве.

Мальчик-дельфин
Мальчик-дельфин
анимация, приключения, фэнтези, комедия 2022, Россия / Турция
5.0
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Повелитель Дракона
Повелитель Дракона
фэнтези 2022, Великобритания
3.0
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Шан-Чи и легенда десяти колец
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Лука
Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Любовь по ту сторону
Любовь по ту сторону
комедия, фэнтези, мелодрама 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Даже мыши попадают в рай
Даже мыши попадают в рай
анимация, семейный, фэнтези 2021, Чехия / Франция / Словакия / Польша
8.0
Смотреть за 1 рубль
Оленьи рога
Оленьи рога
ужасы, фэнтези, триллер 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Отчаянные мстители
Отчаянные мстители
приключения, фэнтези, военный 2021, Италия / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Стражи Терракоты
Стражи Терракоты
приключения, анимация, фэнтези 2021, Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Маленькая мама
Маленькая мама
драма, фэнтези 2021, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Камелот: Возвращение короля
Камелот: Возвращение короля
приключения, комедия, фэнтези 2021, Франция / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дракулов
Дракулов
комедия, фэнтези 2021, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Легенда о Зелёном рыцаре
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама 2021, США / Ирландия
5.0
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Сверхъестественное
Сверхъестественное
фэнтези, боевик, триллер, криминал 2021, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Сигнал бедствия
Сигнал бедствия
драма, фэнтези, мистика 2021, США
4.0
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Тьма. Монстры за поворотом
Тьма. Монстры за поворотом
приключения, фэнтези, ужасы 2021, Италия / Германия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Рыцари Ньюгейта
Рыцари Ньюгейта
приключения, фэнтези 2021, Великобритания
3.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна миров
Тайна миров
драма, фэнтези, триллер 2021, Испания
0.0
Смотреть за 1 рубль
Ледяная история
Ледяная история
семейный, фэнтези, приключения 2021, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Семейка Крудс: Новоселье
Семейка Крудс: Новоселье
анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези 2020, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Вайолет Эвергарден. Фильм
Вайолет Эвергарден. Фильм
анимация, драма, фэнтези 2020, Япония
8.0
Смотреть за 1 рубль
Серебряные коньки
Серебряные коньки
приключения, фэнтези 2020, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Точка отсчёта
Точка отсчёта
драма, фэнтези, триллер 2020, Испания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мулан
Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ускользающий человек
Ускользающий человек
боевик, фэнтези 2020, Корея
6.0
Смотреть за 1 рубль
Спонтанность
Спонтанность
комедия, фэнтези, фантастика 2020, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Спасти Панду
Спасти Панду
семейный, фэнтези 2020, Корея
6.0
Смотреть за 1 рубль
Джамбо
Джамбо
драма, фэнтези, мелодрама 2020, Франция / Бельгия / Люксембург
6.0
Смотреть за 1 рубль
Наваждение Джули
Наваждение Джули
фэнтези, ужасы, триллер 2020, Франция
6.0
Смотреть онлайн
Бог грома
Бог грома
боевик, приключения, фэнтези 2020, Норвегия / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Венди
Венди
драма, фэнтези 2020, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Приручить дракона
Приручить дракона
семейный, фэнтези 2020, Норвегия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Русалка в Париже
Русалка в Париже
мелодрама, фэнтези, комедия 2020, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Коснись единорога и загадай желание
Коснись единорога и загадай желание
фэнтези, приключения 2020, США
5.0
Смотреть онлайн
Маленькие волшебницы
Маленькие волшебницы
фэнтези, комедия, приключения 2020, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
В стране фей
В стране фей
фэнтези, семейный 2020, Швеция / Великобритания / США
4.0
Смотреть за 1 рубль
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