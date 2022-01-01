Фэнтези, пожалуй, самый молодой кинематографический жанр. Несмотря на свой юный возраст, он уже завоевал огромную популярность среди киноманов всего мира самых разных возрастов. Секрет его успеха прост: все мы выросли на сказках и где-то в глубине души до сих пор верим в волшебство. А что может быть увлекательнее, когда фантазии оживают на экране наших телевизоров?

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Отличительной чертой любого фэнтези является обязательная эпичная битва между героем и злодеем. Причем в роли антагониста может выступать как древний старец, так и огнедышащий дракон. Стоит ли говорить, что визуальные эффекты у таких картин просто сногсшибательные. Создатели тратят на них огромные средства, потому что зрелищность в фэнтезийных проектах превыше всего.

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