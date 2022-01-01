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Смотреть советские семейные фильмы

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Остров сокровищ
Остров сокровищ
мюзикл, анимация, приключения, семейный 1988, СССР
8.0
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Раз, два - горе не беда
Раз, два - горе не беда
сказка, семейный 1988, СССР
8.0
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Убить дракона
Убить дракона
фэнтези, семейный 1988, СССР / Германия
7.0
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Кошка, которая гуляла сама по себе
Кошка, которая гуляла сама по себе
семейный, драма 1988, СССР
7.0
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Домовой и хозяйка
Домовой и хозяйка
анимация, семейный, фэнтези 1988, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Остров ржавого генерала
Остров ржавого генерала
фантастика, семейный 1988, СССР
6.0
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Щенок
Щенок
драма, семейный 1988, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Смех и горе у Бела моря
Смех и горе у Бела моря
семейный, комедия, анимация 1987, СССР
7.0
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Мио, мой Мио
Мио, мой Мио
приключения, фэнтези, семейный, драма, криминал 1987, Швеция / СССР / Норвегия
6.0
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Лиловый шар
Лиловый шар
фантастика, семейный, фэнтези 1987, СССР
6.0
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Необыкновенные приключения Карика и Вали
Необыкновенные приключения Карика и Вали
сказка, семейный 1987, СССР
4.0
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Бойся, враг, девятого сына
Бойся, враг, девятого сына
семейный 1986, СССР
7.0
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На златом крыльце сидели
На златом крыльце сидели
семейный, сказка 1986, СССР
6.0
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Единица с «обманом»
Единица с «обманом»
комедия, семейный 1986, СССР
6.0
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Золотая баба
Золотая баба
семейный 1986, СССР
5.0
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Юность Бемби
Юность Бемби
фэнтези, семейный 1986, СССР
5.0
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Гостья из будущего
Гостья из будущего
фантастика, приключения, семейный 1985, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
После дождичка, в четверг
После дождичка, в четверг
семейный 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Детство Бемби
Детство Бемби
семейный 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Каждый охотник желает знать...
Каждый охотник желает знать...
драма, семейный 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мужчины есть мужчины
Мужчины есть мужчины
семейный, комедия 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Про кота...
Про кота...
мюзикл, семейный 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дайте нам мужчин!
Дайте нам мужчин!
комедия, детский, семейный 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
В синем море, в белой пене
В синем море, в белой пене
анимация, короткометражный, семейный 1984, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Волк и теленок
Волк и теленок
семейный, анимация, сказка 1984, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Что у Сеньки было
Что у Сеньки было
семейный 1984, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
По дороге с облаками
По дороге с облаками
анимация, семейный, короткометражный 1984, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
комедия, семейный, мюзикл, фэнтези 1984, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Егорка
Егорка
семейный 1984, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пеппи Длинныйчулок
Пеппи Длинныйчулок
детский, мюзикл, семейный 1984, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Три медведя
Три медведя
анимация, семейный, мюзикл 1984, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
И вот пришел Бумбо
И вот пришел Бумбо
семейный 1984, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Путешествие муравья
Путешествие муравья
семейный, анимация, короткометражный 1983, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
комедия, семейный, мюзикл 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мэри Поппинс, до свидания!
Мэри Поппинс, до свидания!
мюзикл, фэнтези, семейный 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Карантин
Карантин
семейный, комедия 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
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