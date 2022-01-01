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Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Мы - монстры! 2
анимация, семейный
2021, Великобритания / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
В стране фей
фэнтези, семейный
2020, Швеция / Великобритания / США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Барашек Шон: Фермагеддон
анимация, комедия, приключения, семейный
2019, США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный
2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный
2018, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Успеть за 2 часа
семейный
2018, Великобритания
4.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Осторожно: Грамп!
анимация, семейный, комедия, приключения
2017, Великобритания / Мексика
5.0
Смотреть за 1 рубль
2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама
2016, Франция / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Большой и добрый великан
фэнтези, семейный
2016, США / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Барашек Шон
приключения, анимация, семейный
2015, Великобритания / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения
2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения
2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Почтальон Пэт
семейный, анимация
2014, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Прогулки с динозаврами
документальный, семейный
2013, США / Великобритания / Австралия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный
2011, США / Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Дочурка Груффало
анимация, короткометражный, семейный
2011, Германия / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Моя ужасная няня 2
семейный, сказка, комедия
2010, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика
2009, Испания / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный
2008, Великобритания / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна Мунакра
мелодрама, сказка, семейный, приключения
2008, Венгрия / Великобритания / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дурдом на колесах
семейный, приключения, комедия
2006, Великобритания / Германия / США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Смывайся!
семейный, комедия, анимация
2006, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия
2006, Великобритания / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Оливер Твист
семейный, драма
2005, Франция / Великобритания / Чехия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
семейный, комедия, анимация, приключения
2005, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Моя ужасная няня
сказка, комедия, семейный
2005, США / Великобритания / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Волшебная страна
биография, семейный, драма
2004, Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Снежные псы
семейный, комедия, спорт, приключения
2002, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мистер Бин. Фильм-катастрофа
комедия, приключения, семейный
1997, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Воришки
семейный, комедия, сказка
1997, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Джеймс и гигантский персик
семейный, фэнтези, приключения, анимация, мюзикл
1996, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Три мушкетера
комедия, боевик, мелодрама, приключения, семейный
1993, Австрия / Великобритания / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Рок ку-ка-ре-ку
мюзикл, анимация, приключения, семейный
1991, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Смотреть за 1 рубль
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