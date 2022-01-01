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Смотреть британские семейные фильмы

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Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
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Мы - монстры! 2
Мы - монстры! 2
анимация, семейный 2021, Великобритания / Германия
6.0
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В стране фей
В стране фей
фэнтези, семейный 2020, Швеция / Великобритания / США
4.0
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Барашек Шон: Фермагеддон
Барашек Шон: Фермагеддон
анимация, комедия, приключения, семейный 2019, США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
7.0
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Playmobil Фильм: Через вселенные
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный 2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
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Псы под прикрытием
Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный 2018, США / Великобритания
7.0
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Успеть за 2 часа
Успеть за 2 часа
семейный 2018, Великобритания
4.0
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Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.0
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Осторожно: Грамп!
Осторожно: Грамп!
анимация, семейный, комедия, приключения 2017, Великобритания / Мексика
5.0
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2+1
2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Большой и добрый великан
Большой и добрый великан
фэнтези, семейный 2016, США / Великобритания
6.0
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Барашек Шон
Барашек Шон
приключения, анимация, семейный 2015, Великобритания / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Седьмой сын
Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
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Почтальон Пэт
Почтальон Пэт
семейный, анимация 2014, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Прогулки с динозаврами
Прогулки с динозаврами
документальный, семейный 2013, США / Великобритания / Австралия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Гномео и Джульетта
Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Дочурка Груффало
Дочурка Груффало
анимация, короткометражный, семейный 2011, Германия / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Моя ужасная няня 2
Моя ужасная няня 2
семейный, сказка, комедия 2010, Великобритания
6.0
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Планета №51
Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.0
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Десперо
Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна Мунакра
Тайна Мунакра
мелодрама, сказка, семейный, приключения 2008, Венгрия / Великобритания / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дурдом на колесах
Дурдом на колесах
семейный, приключения, комедия 2006, Великобритания / Германия / США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Смывайся!
Смывайся!
семейный, комедия, анимация 2006, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Гарфилд 2
Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия 2006, Великобритания / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Оливер Твист
Оливер Твист
семейный, драма 2005, Франция / Великобритания / Чехия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
семейный, комедия, анимация, приключения 2005, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Моя ужасная няня
Моя ужасная няня
сказка, комедия, семейный 2005, США / Великобритания / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Волшебная страна
Волшебная страна
биография, семейный, драма 2004, Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Снежные псы
Снежные псы
семейный, комедия, спорт, приключения 2002, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мистер Бин. Фильм-катастрофа
Мистер Бин. Фильм-катастрофа
комедия, приключения, семейный 1997, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Воришки
Воришки
семейный, комедия, сказка 1997, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Джеймс и гигантский персик
Джеймс и гигантский персик
семейный, фэнтези, приключения, анимация, мюзикл 1996, США / Великобритания
7.0
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Три мушкетера
Три мушкетера
комедия, боевик, мелодрама, приключения, семейный 1993, Австрия / Великобритания / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Рок ку-ка-ре-ку
Рок ку-ка-ре-ку
мюзикл, анимация, приключения, семейный 1991, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Смотреть за 1 рубль
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