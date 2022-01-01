Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Семейный Германия

Смотреть немецкие семейные фильмы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть немецкие семейные фильмы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром немецких семейных фильмов с друзьями.
Лунные приключения
Лунные приключения
анимация, семейный 2021, Германия / Австрия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мы - монстры! 2
Мы - монстры! 2
анимация, семейный 2021, Великобритания / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Восточный ветер. Великий Ураган
Восточный ветер. Великий Ураган
приключения, семейный 2021, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Джим Пуговка и чёртова дюжина
Джим Пуговка и чёртова дюжина
приключения, комедия, семейный 2020, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Лесси. Возвращение домой
Лесси. Возвращение домой
семейный, драма, приключения 2020, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Чудо-детки: Непутевые волшебники
Чудо-детки: Непутевые волшебники
фэнтези, приключения, семейный 2020, Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Волшебное зеркало или двойные неприятности
Волшебное зеркало или двойные неприятности
комедия, семейный 2019, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Восточный ветер 4: Легенда о Воине
Восточный ветер 4: Легенда о Воине
семейный 2019, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Playmobil Фильм: Через вселенные
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный 2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Маленькая мисс Дулиттл
Маленькая мисс Дулиттл
фэнтези, комедия, семейный 2018, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
Кокоша — маленький дракон: Приключения в джунглях
анимация, семейный 2018, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Джим Пуговка и машинист Лукас
Джим Пуговка и машинист Лукас
фэнтези, приключения, семейный 2018, Германия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Трио в перьях
Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Заячья школа. По уши в приключениях
Заячья школа. По уши в приключениях
анимация, семейный 2017, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Восточный ветер 3: Наследие Оры
Восточный ветер 3: Наследие Оры
семейный, приключения 2017, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Хайди
Хайди
семейный 2015, Германия / Швейцария
7.0
Смотреть за 1 рубль
Восточный ветер-2
Восточный ветер-2
приключения, драма, семейный 2015, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ловушка для привидения
Ловушка для привидения
фэнтези, семейный, комедия 2015, Германия / Австрия / Ирландия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Кокоша – маленький дракон
Кокоша – маленький дракон
семейный, анимация 2014, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Антбой 2: Месть красной фурии
Антбой 2: Месть красной фурии
приключения, комедия, семейный 2014, Дания / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Соблазнитель 2
Соблазнитель 2
комедия, семейный 2013, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Восточный ветер
Восточный ветер
семейный 2013, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тарзан
Тарзан
анимация, семейный 2013, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пятеро друзей 2
Пятеро друзей 2
семейный 2013, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Гекльберри Финна
Приключения Гекльберри Финна
семейный 2013, Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Пятеро друзей
Пятеро друзей
приключения, семейный 2012, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дочурка Груффало
Дочурка Груффало
анимация, короткометражный, семейный 2011, Германия / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Смелый большой Панда 3D
Смелый большой Панда 3D
анимация, семейный 2011, Германия / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Груффало
Груффало
анимация, семейный 2009, Германия / США / Ирландия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Румпельштильцхен
Румпельштильцхен
семейный, фэнтези, мистика 2009, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Друзья навсегда
Друзья навсегда
анимация, семейный 2009, Германия / Франция / Италия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Астерикс на Олимпийских Играх
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дурдом на колесах
Дурдом на колесах
семейный, приключения, комедия 2006, Великобритания / Германия / США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Бунтарка
Бунтарка
комедия, семейный 2006, Германия / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Рога и копыта
Рога и копыта
семейный, комедия, анимация 2006, Германия / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Запретная миссия
Запретная миссия
комедия, приключения, боевик, семейный 2004, США / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Приложение киноафиши