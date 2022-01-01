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Смотреть французские семейные фильмы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть французские семейные фильмы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром французских семейных фильмов с друзьями.
Кролецып и Хомяк Тьмы
Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.0
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Даже мыши попадают в рай
Даже мыши попадают в рай
анимация, семейный, фэнтези 2021, Чехия / Франция / Словакия / Польша
8.0
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Мой волк
Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.0
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Волк и Лев
Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.0
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Шимпанзе под прикрытием
Шимпанзе под прикрытием
комедия, семейный 2021, Франция
5.0
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Руфус. Хроники волшебной страны
Руфус. Хроники волшебной страны
приключения, семейный 2020, Франция / США
4.0
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Расправь крылья
Расправь крылья
приключения, семейный 2019, Франция
7.0
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Барашек Шон: Фермагеддон
Барашек Шон: Фермагеддон
анимация, комедия, приключения, семейный 2019, США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
7.0
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Playmobil Фильм: Через вселенные
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный 2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
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Приключения Аладдина
Приключения Аладдина
комедия, семейный 2019, Франция
4.0
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Как прогулять школу с пользой
Как прогулять школу с пользой
семейный, приключения, комедия, драма 2018, Франция
7.0
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Балерина
Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.0
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Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.0
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Санта и компания
Санта и компания
комедия, семейный 2017, Франция
6.0
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2+1
2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.0
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Девять жизней
Девять жизней
комедия, семейный 2016, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Невероятная тайна Лулу
Невероятная тайна Лулу
анимация, семейный 2015, Франция
7.0
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Барашек Шон
Барашек Шон
приключения, анимация, семейный 2015, Великобритания / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Маруся
Маруся
драма, семейный 2013, Франция / Россия
7.0
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Невероятное путешествие мистера Спивета
Невероятное путешествие мистера Спивета
семейный, приключения, драма 2013, США / Франция / Канада
6.0
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Невероятные приключения кота
Невероятные приключения кота
семейный, комедия, анимация 2013, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Жирафа
Жирафа
семейный, анимация 2012, Франция / Бельгия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Каникулы Дюкобю
Каникулы Дюкобю
комедия, семейный 2012, Франция
4.0
Смотреть за 1 рубль
Монстр в Париже
Монстр в Париже
детский, мюзикл, анимация, семейный 2011, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Война пуговиц
Война пуговиц
приключения, семейный 2011, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и месть Урдалака
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Друзья навсегда
Друзья навсегда
анимация, семейный 2009, Германия / Франция / Италия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Астерикс на Олимпийских Играх
Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна Мунакра
Тайна Мунакра
мелодрама, сказка, семейный, приключения 2008, Венгрия / Великобритания / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и Минипуты
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Оливер Твист
Оливер Твист
семейный, драма 2005, Франция / Великобритания / Чехия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Моя ужасная няня
Моя ужасная няня
сказка, комедия, семейный 2005, США / Великобритания / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
сказка, приключения, исторический, семейный, комедия 2002, Франция / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Астерикс и Обеликс против Цезаря
Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Из джунглей в джунгли
Из джунглей в джунгли
комедия, семейный 1997, США / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
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