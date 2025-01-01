Rotten Tomatoes унизил «Тот самый» по самое не хочу: критики требуют забыть о фильме, а рейтинг рухнул до 34%

«Аббатство Даунтон» завершило свою историю грандиозным финалом: объясняем, что стало со всеми членами семьи Кроули

7 лучших фантастических фильмов от Netflix — от кибердетектива до катастрофы мирового масштаба

«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным

Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам

Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы

«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников

Обычный зритель видит аномалию, азиаты — намек на сиквел: сцену после титров в «Выход 8» поняли только японцы

Как зовут Ксан-Ксаныча и Доцента? Тест на знание имен героев «Девчат» и «Джентльменов удачи»

«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)