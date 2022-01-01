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Смотреть канадские семейные фильмы

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Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
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Волк и Лев
Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.0
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Панда против пришельцев. План спасения Земли
Панда против пришельцев. План спасения Земли
анимация, комедия, семейный 2021, Канада / Китай
3.0
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Дельфин Берни 2
Дельфин Берни 2
комедия, боевик, семейный 2019, Канада
6.0
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Playmobil Фильм: Через вселенные
Playmobil Фильм: Через вселенные
анимация, семейный 2019, Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
5.0
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Братство
Братство
драма, семейный, короткометражный 2018, Тунис / Канада / Катар / Швеция
7.0
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Дельфин Берни
Дельфин Берни
комедия, боевик, семейный 2018, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тролль: История с хвостом
Тролль: История с хвостом
фэнтези, анимация, семейный 2018, Канада / Норвегия / Китай
4.0
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Балерина
Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Эллиот
Эллиот
анимация, семейный 2017, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Крошечное Рождество
Крошечное Рождество
комедия, семейный, фэнтези 2017, Канада
4.0
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Спарк. Герой вселенной
Спарк. Герой вселенной
анимация, семейный 2016, Корея / Канада
6.0
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Седьмой сын
Седьмой сын
фэнтези, семейный, приключения 2015, Великобритания / США / Канада / Китай
6.0
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Маленький помощник Санты
Маленький помощник Санты
комедия, семейный 2015, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Расщепление Адама
Расщепление Адама
боевик, комедия, семейный 2015, США / Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Снежная битва
Снежная битва
анимация, семейный 2015, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Этот безумный круиз
Этот безумный круиз
комедия, семейный 2015, Канада / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Поймать Санту
Поймать Санту
комедия, семейный 2014, Канада / США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Невероятное путешествие мистера Спивета
Невероятное путешествие мистера Спивета
семейный, приключения, драма 2013, США / Франция / Канада
6.0
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Побег с планеты Земля
Побег с планеты Земля
фантастика, семейный, анимация, комедия, приключения 2013, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сглазили
Сглазили
комедия, семейный 2013, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Barbie: Марипоса и Принцесса-фея
Barbie: Марипоса и Принцесса-фея
анимация, семейный, фэнтези 2013, Канада / США
6.0
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Рождество с Холли
Рождество с Холли
драма, семейный 2012, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дневник слабака 3
Дневник слабака 3
комедия, семейный 2012, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Воспевая мечты
Воспевая мечты
комедия, драма, семейный 2012, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Короли льда
Короли льда
комедия, драма, семейный 2012, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пятёрка кладоискателей
Пятёрка кладоискателей
комедия, семейный 2012, США / Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Один дома 5: Праздничное ограбление
Один дома 5: Праздничное ограбление
комедия, криминал, семейный 2012, США / Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Barbie: Приключения Русалочки 2
Barbie: Приключения Русалочки 2
анимация, семейный 2011, Канада / США
6.0
Смотреть онлайн
Нокаут
Нокаут
боевик, семейный 2011, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Мистическая пятёрка
Мистическая пятёрка
семейный, фэнтези 2011, США / Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Марли и я 2
Марли и я 2
комедия, семейный 2011, США / Канада
3.0
Смотреть за 1 рубль
В поисках Санта-Лапуса
В поисках Санта-Лапуса
фэнтези, приключения, семейный 2010, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Барби представляет сказку «Дюймовочка»
Барби представляет сказку «Дюймовочка»
анимация, семейный 2009, Канада / США
5.0
Смотреть онлайн
Рождественская пятёрка
Рождественская пятёрка
приключения, семейный, фэнтези 2009, США / Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
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