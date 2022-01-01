Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Семейный 2009

Смотреть онлайн семейные фильмы 2009 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть семейные фильмы 2009 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром семейных фильмов 2009 года с друзьями.
Хатико: самый верный друг
Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ледниковый период 3: Эра динозавров
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Рождественская история
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Элвин и бурундуки 2
Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Вверх
Вверх
анимация, семейный, приключения 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и месть Урдалака
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Принцесса и лягушка
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Груффало
Груффало
анимация, семейный 2009, Германия / США / Ирландия
7.0
Смотреть за 1 рубль
История одного вампира
История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Представь себе
Представь себе
семейный, комедия 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Монстры против пришельцев
Монстры против пришельцев
комедия, семейный, анимация 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ночь в музее 2
Ночь в музее 2
комедия, боевик, семейный 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Миссия Дарвина
Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Планета №51
Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Румпельштильцхен
Румпельштильцхен
семейный, фэнтези, мистика 2009, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Барби и три мушкетера
Барби и три мушкетера
анимация, семейный 2009, США
6.0
Смотреть онлайн
Барби представляет сказку «Дюймовочка»
Барби представляет сказку «Дюймовочка»
анимация, семейный 2009, Канада / США
5.0
Смотреть онлайн
Дедушка в подарок
семейный 2009, Россия / Украина
5.0
Смотреть за 1 рубль
Друзья навсегда
Друзья навсегда
анимация, семейный 2009, Германия / Франция / Италия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Джек и бобовый стебель
Джек и бобовый стебель
фэнтези, семейный, приключения 2009, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Рождественская пятёрка
Рождественская пятёрка
приключения, семейный, фэнтези 2009, США / Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Ханна Монтана: Кино
Ханна Монтана: Кино
комедия, семейный, мюзикл 2009, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Доктор Дулиттл 5
Доктор Дулиттл 5
комедия, семейный 2009, Канада / США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Приложение киноафиши