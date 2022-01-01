Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты

«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом

«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты

Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь

Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву

Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы

«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену

Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы

«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой

Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым