Смотреть онлайн советские сказки 1984 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть советские сказки 1984 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром советских фильмов-сказок 1984 года с друзьями.
Волк и теленок
Волк и теленок
семейный, анимация, сказка 1984, СССР
7.0
Осенний подарок фей
Осенний подарок фей
сказка 1984, СССР
6.0
