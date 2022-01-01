Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Сказка СССР

Смотреть советские сказки

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть советские сказки онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром советских фильмов-сказок с друзьями.
Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы
Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы
детский, сказка 1991, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Раз, два - горе не беда
Раз, два - горе не беда
сказка, семейный 1988, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Необыкновенные приключения Карика и Вали
Необыкновенные приключения Карика и Вали
сказка, семейный 1987, СССР
4.0
Смотреть за 1 рубль
На златом крыльце сидели
На златом крыльце сидели
семейный, сказка 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Волк и теленок
Волк и теленок
семейный, анимация, сказка 1984, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Там, на неведомых дорожках
Там, на неведомых дорожках
сказка 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ледяная внучка
Ледяная внучка
семейный, сказка 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Золушка
Золушка
семейный, анимация, короткометражный, сказка 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Обыкновенное чудо
Обыкновенное чудо
мюзикл, комедия, мелодрама, сказка 1978, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Дед Мороз и Серый волк
Дед Мороз и Серый волк
семейный, сказка, анимация 1978, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил
семейный, сказка, детский 1977, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Про Красную Шапочку
Про Красную Шапочку
приключения, сказка, детский 1977, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Аленький цветочек
Аленький цветочек
семейный, сказка 1977, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мама
Мама
семейный, сказка, мюзикл 1976, СССР / Франция / Румыния
7.0
Смотреть за 1 рубль
Принцесса на горошине
Принцесса на горошине
семейный, сказка 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Синяя птица
Синяя птица
семейный, сказка 1976, СССР / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Финист - Ясный Сокол
Финист - Ясный Сокол
сказка, семейный 1975, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Иван да Марья
Иван да Марья
сказка, семейный, детский 1974, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Золотые Рога
Золотые Рога
семейный, сказка 1972, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Варвара-краса, длинная коса
Варвара-краса, длинная коса
детский, сказка 1969, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Бременские музыканты
Бременские музыканты
семейный, анимация, мюзикл, сказка 1969, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Снегурочка
Снегурочка
сказка, детский, мюзикл 1969, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Старая, старая сказка
Старая, старая сказка
семейный, сказка 1968, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Калиф-Аист
Калиф-Аист
семейный, сказка 1968, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Огонь, вода и... медные трубы
Огонь, вода и... медные трубы
мюзикл, детский, семейный, сказка 1968, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
сказка, семейный 1966, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Три толстяка
Три толстяка
семейный, сказка 1966, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Снежная королева
Снежная королева
семейный, сказка 1966, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка о потерянном времени
Сказка о потерянном времени
семейный, сказка 1964, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Морозко
Морозко
детский, семейный, сказка 1964, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка о Мальчише-Кибальчише
Сказка о Мальчише-Кибальчише
семейный, сказка 1964, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Королевство Кривых Зеркал
Королевство Кривых Зеркал
сказка, семейный 1963, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
семейный, сказка 1961, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Алые паруса
Алые паруса
семейный, сказка 1961, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Двенадцать месяцев
Двенадцать месяцев
сказка 1956, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Старик Хоттабыч
Старик Хоттабыч
семейный, сказка 1956, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Приложение киноафиши