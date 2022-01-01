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Смотреть французские сказки

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Артур и война двух миров
Артур и война двух миров
сказка, анимация 2010, Франция
7.0
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Артур и месть Урдалака
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.0
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Тайна Мунакра
Тайна Мунакра
мелодрама, сказка, семейный, приключения 2008, Венгрия / Великобритания / Франция
6.0
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Артур и Минипуты
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.0
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Моя ужасная няня
Моя ужасная няня
сказка, комедия, семейный 2005, США / Великобритания / Франция
5.0
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Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
сказка, приключения, исторический, семейный, комедия 2002, Франция / Германия
6.0
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.0
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Мама
Мама
семейный, сказка, мюзикл 1976, СССР / Франция / Румыния
7.0
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