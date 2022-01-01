Сказка — самый любимый кинематографический жанр любого ребенка, потому что в ней есть место волшебству и настоящим чудесам. В отличие от современных мультфильмов, в которых сюжетная нить прослеживается далеко не всегда, а мораль и вовсе зачастую отсутствует, сказки учат добру и мудрости.

Позвольте своим детям смотреть сказки онлайн, и вы заметите, как мировоззрение малыша поменяется к лучшему. Благородные персонажи станут прекрасным примером для подражания, а захватывающая сюжетная линия разовьет детское воображение. В таких лентах нет насилия, сложных хитросплетений, напротив, все просто и понятно даже для восприятия самых маленьких зрителей.

Неслучайно почти все фильмы-сказки основаны на древних сказаниях и былинах. В них всегда четко прослеживается, кто добрый герой, а кто злой, плохие поступки всегда наказываются, а хорошие вознаграждаются.

К сожалению, в настоящее время практически не снимают фильмы-сказки, их потеснил новомодный голливудский жанр фэнтези. Но в онлайн-кинотеатрах всегда найдутся классические советские и чешские картины, которые перенесут вас в чудесный мир.

Лучшие фильмы-сказки порадуют детей и дадут родителям немного отдохнуть. Следите за новинками и смотрите сказки на Киноафише онлайн.