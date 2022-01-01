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Сказки онлайн

Сказка — самый любимый кинематографический жанр любого ребенка, потому что в ней есть место волшебству и настоящим чудесам. В отличие от современных мультфильмов, в которых сюжетная нить прослеживается далеко не всегда, а мораль и вовсе зачастую отсутствует, сказки учат добру и мудрости. 

Позвольте своим детям смотреть сказки онлайн, и вы заметите, как мировоззрение малыша поменяется к лучшему. Благородные персонажи станут прекрасным примером для подражания, а захватывающая сюжетная линия разовьет детское воображение. В таких лентах нет насилия, сложных хитросплетений, напротив, все просто и понятно даже для восприятия самых маленьких зрителей.

Неслучайно почти все фильмы-сказки основаны на древних сказаниях и былинах. В них всегда четко прослеживается, кто добрый герой, а кто злой, плохие поступки всегда наказываются, а хорошие вознаграждаются. 

К сожалению, в настоящее время практически не снимают фильмы-сказки, их потеснил новомодный голливудский жанр фэнтези. Но в онлайн-кинотеатрах всегда найдутся классические советские и чешские картины, которые перенесут вас в чудесный мир.

Лучшие фильмы-сказки порадуют детей и дадут родителям немного отдохнуть. Следите за новинками и смотрите сказки на Киноафише онлайн.

Печать царя Соломона
Печать царя Соломона
сказка, приключения 2013, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Феи: Тайна зимнего леса
Феи: Тайна зимнего леса
сказка, семейный, анимация 2012, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Белоснежка и охотник
Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик 2012, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Снежная королева
Снежная королева
сказка, анимация, семейный 2012, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Иван Царевич и Серый Волк
Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка 2011, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Смурфики
Смурфики
семейный, анимация, сказка 2011, США / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Барби: Академия принцесс
Барби: Академия принцесс
анимация, сказка, семейный 2011, США
7.0
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Как приручить дракона
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и шамаханская царица
Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация 2010, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Шрэк навсегда
Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ученик чародея
Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик 2010, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Алиса в стране чудес
Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный 2010, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и война двух миров
Артур и война двух миров
сказка, анимация 2010, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Моя ужасная няня 2
Моя ужасная няня 2
семейный, сказка, комедия 2010, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Феи: Волшебное спасение
Феи: Волшебное спасение
анимация, сказка 2010, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и месть Урдалака
Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Перси Джексон и похититель молний
Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка 2009, Канада / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Зубная фея
Зубная фея
сказка, комедия 2009, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Феи: Потерянное сокровище
Феи: Потерянное сокровище
анимация, сказка 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мадагаскар 2
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Русалочка: начало истории Ариэль
Русалочка: начало истории Ариэль
анимация, семейный, сказка 2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Спайдервик: Хроники
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Десперо
Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна Мунакра
Тайна Мунакра
мелодрама, сказка, семейный, приключения 2008, Венгрия / Великобритания / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пираты Карибского моря: На краю света
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Звездная пыль
Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кровь и шоколад
Кровь и шоколад
ужасы, сказка, мелодрама, драма 2007, США
7.0
Смотреть онлайн
Барби: Сказочная страна. Волшебная Радуга
Барби: Сказочная страна. Волшебная Радуга
сказка, семейный, анимация 2007, США
7.0
Смотреть онлайн
Шрэк-третий
Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный 2007, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Зачарованная
Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ролли и Эльф: Невероятные приключения
Ролли и Эльф: Невероятные приключения
анимация, сказка 2007, Великобритания / Германия / Россия / Финляндия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Престиж
Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и Минипуты
Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
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