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Смотреть западно-германские драмы

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Трудно быть богом
Трудно быть богом
драма, приключения, фантастика 1990, ФРГ / Франция / СССР
6.0
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Вне закона
Вне закона
комедия, драма 1986, США / ФРГ
7.0
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Борис Годунов
Борис Годунов
драма, исторический 1986, СССР / Чехословакия / ФРГ / Польша
6.0
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Волосы
Волосы
комедия, драма, мюзикл 1979, США / ФРГ
7.0
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Жестяной барабан
Жестяной барабан
драма 1979, ФРГ / Франция / Польша / Югославия
6.0
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Репетиция оркестра
Репетиция оркестра
мюзикл, драма 1978, Франция / Италия / ФРГ
6.0
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