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Смотреть советские драмы

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Цареубийца
Цареубийца
драма, исторический 1991, Великобритания / СССР
8.0
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Небеса обетованные
Небеса обетованные
комедия, драма 1991, СССР
7.0
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Подарок на именины
Подарок на именины
драма 1991, СССР
7.0
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Исчадье ада
Исчадье ада
криминал, драма 1991, СССР
5.0
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Пегий пес, бегущий краем моря
Пегий пес, бегущий краем моря
драма 1990, Германия / СССР
7.0
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Похороны Сталина
Похороны Сталина
драма, мелодрама 1990, СССР
6.0
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Наша дача
Наша дача
драма 1990, СССР
6.0
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Трудно быть богом
Трудно быть богом
драма, приключения, фантастика 1990, ФРГ / Франция / СССР
6.0
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Груз 300
Груз 300
военный, драма 1990, СССР
6.0
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Гамбринус
Гамбринус
драма, комедия, мюзикл 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Духов день
Духов день
фантастика, драма 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Допинг для ангелов
Допинг для ангелов
криминал, драма 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дрянь
Дрянь
драма 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Рой
Рой
драма 1990, СССР
0.0
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Украинская вендетта
Украинская вендетта
драма, военный 1990, СССР
0.0
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Город Зеро
Город Зеро
драма 1989, СССР
8.0
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До первой крови
До первой крови
драма 1989, СССР
7.0
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Султан Бейбарс
Султан Бейбарс
драма, исторический 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка о старом эхо
Сказка о старом эхо
анимация, драма, короткометражный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лошади в океане
Лошади в океане
криминал, драма 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Охота на единорога
Охота на единорога
драма, военный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Интердевочка
Интердевочка
драма, мелодрама 1989, Швеция / СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Астенический синдром
Астенический синдром
драма 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Любовь с привилегиями
Любовь с привилегиями
драма, мелодрама 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Смиренное кладбище
Смиренное кладбище
драма 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Влюбленная рыбка
Влюбленная рыбка
драма 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сталинград
Сталинград
драма, военный, исторический 1989, СССР / США / Чехословакия / ГДР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Гу-га
Гу-га
военный, драма 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Не сошлись характерами
Не сошлись характерами
драма 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Искусство жить в Одессе
Искусство жить в Одессе
комедия, драма 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Под куполом цирка
Под куполом цирка
драма, мюзикл 1989, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Собачье сердце
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия 1988, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Маленькая Вера
Маленькая Вера
драма 1988, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Узник замка Иф
Узник замка Иф
драма, приключения 1988, СССР / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Абориген
Абориген
драма 1988, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ашик-Кериб
Ашик-Кериб
драма 1988, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
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