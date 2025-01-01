Скрытый смысл фильма «Груз 200» — не просто показать ужасы СССР: Балабанов ловко замаскировал целую философию

100% одобрения – так вообще бывает? Новый фантастический фильм с Эммой Стоун станет хитом

«Глупо, мерзко, но чертовски весело!»: хоррор «Токсичный мститель» ошарашил критиков — 82% одобрения

От работяги до маньяка — одно увольнение: режиссер «Олдбоя» снял гениальный триллер — зрители плачут, хохочут и сравнивают с «Паразитами»

Иностранцы посмотрели — и влюбились в Питер: лишь один фильм Учителя получил 7+ на IMDb, и речь не про скандальную «Матильду»

Скупой ворует дважды: на Западе в «мохнатые» годы внаглую сплагиатили советский довоенный триллер — и в 1995 году сделали это снова

Свернули не туда: реальную причину переноса «Мортал Комбат 2» зрителям так и не назвали — ужастик дель Торо все-таки ни при чем

Японцы из будущего, ляпы из «Слова пацана»: 5 ошибок 1 сезона хитовых «Лихих», которые обязано исправить продолжение

Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев»

«Спасибо, что ее не позвали, серьезно!»: «Ледниковый период 6» точно будет круче «Шрэка 5» минимум в одном (а еще у Скрэта появится ребенок)