Пару капель – и в пакет: вот как чищу решетку для гриля и шампуры – многолетний нагар сходит пластом

Пошел за куриной грудкой, а свинина стоит дешевле: как выбрать качественную шею и карбонад

2-3 капли на втулку — и в моем доме всегда пахнет свежестью как в лесу: дешёвая замена дорогим диффузорам

В новинке «Окко» а-ля «Настоящий детектив» «нашим Растом Коулом» стал Трибунцев – сыграл следака-садиста: «Вся семейка – извращенцы»

По новой включил «Во все тяжкие» и возненавидел Уолтера с первых же серий: нам сразу намекнули, что он – будущий злодей-психопат

«Интерстеллар» уже засмотрен до дыр? Вот 4 мощных фантастических фильма, о которых вы могли даже не слышать

В «Охоте за Голлумом» точно не будет «повесточки» и темнокожих — зато будет ИИ: Серкис даже не скрывает

Автор «Сверхов» хотел сделать новый хит — и выдал крутой сериал с копиями Дина и Сэма: зря его закрыли на 2-м сезоне

«Одиссею» Нолана россияне посмотрят в урезанном виде: не спешите ругать цензоров, так будет даже в США и Европе

Всего 3 мини-сериала пробились в мировой топ Netflix — а там только лучшие из лучших: каждый собрал под 100 млн просмотров