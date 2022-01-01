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Киноафиша Онлайн Фильмы Драма Норвегия

Смотреть норвежские драмы

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Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
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Паранормальные
Паранормальные
драма, ужасы, триллер 2021, Норвегия / Швеция / Дания / Великобритания / Франция / Финляндия
6.0
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Посредник
Посредник
комедия, драма 2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
5.0
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Ты видишь луну, Дэниел?
Ты видишь луну, Дэниел?
драма, комедия 2019, Дания / Норвегия / Швеция
7.0
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Надежда
Надежда
драма, мелодрама 2019, Норвегия / Швеция / Дания
7.0
Смотреть за 1 рубль
О бесконечности
О бесконечности
драма 2019, Швеция / Норвегия / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Амундсен
Амундсен
драма, биография, приключения 2019, Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Птицелов
Птицелов
драма, исторический, триллер 2019, Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Солнце в ночи
Солнце в ночи
драма 2019, Германия / Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Божественная любовь
Божественная любовь
драма 2019, Бразилия / Уругвай / Дания / Норвегия / Чили
5.0
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Отель для самоубийц
Отель для самоубийц
детектив, драма 2019, Норвегия / Дания / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Утойя. Выстрелы Брейвика
Утойя. Выстрелы Брейвика
драма, триллер 2018, Норвегия
7.0
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Тяжелая поездка
Тяжелая поездка
драма, комедия 2018, Финляндия / Норвегия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Белый лебедь
Белый лебедь
драма 2018, Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Разлом
Разлом
боевик, триллер, драма 2018, Норвегия
6.0
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Опасная миссия
Опасная миссия
криминал, драма 2018, Норвегия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Фобия
Фобия
ужасы, триллер, драма, криминал 2017, Норвегия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Саамская кровь
Саамская кровь
драма, исторический 2016, Норвегия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бремя
Бремя
детектив, триллер, драма 2016, Норвегия / Великобритания
2.0
Смотреть за 1 рубль
Волна
Волна
триллер, драма 2015, Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Громче, чем бомбы
Громче, чем бомбы
драма 2015, Норвегия / Франция / Дания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пробуждающая совесть
Пробуждающая совесть
приключения, драма, фэнтези 2015, Дания / Норвегия / Чехия / Исландия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
драма, комедия 2014, Швеция / Германия / Норвегия / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Форс-мажор
Форс-мажор
драма 2014, Швеция / Дания / Норвегия / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Виктория: История любви
Виктория: История любви
драма, мелодрама 2013, Норвегия
5.0
Смотреть за 1 рубль
О лошадях и людях
О лошадях и людях
комедия, драма, мелодрама 2013, Исландия / Германия / Норвегия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Кон-Тики
Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Осло, 31-го августа
Осло, 31-го августа
драма 2011, Норвегия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Охотники на троллей
Охотники на троллей
триллер, фантастика, драма 2010, Норвегия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Догвилль
Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.0
Смотреть за 1 рубль
Благие намерения
Благие намерения
биография, драма, мелодрама 1991, Швеция / Германия / Великобритания / Италия / Франция / Дания / Финляндия / Норвегия / Исландия
8.0
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Мио, мой Мио
Мио, мой Мио
приключения, фэнтези, семейный, драма, криминал 1987, Швеция / СССР / Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
И на камнях растут деревья
И на камнях растут деревья
приключения, драма 1985, СССР / Норвегия
7.0
Смотреть за 1 рубль
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