«Уэнсдей» шумит, «Игра в кальмара» собирает миллионы, но эти 5 скромных сериалов Netflix могут понравиться вам больше

Даже «Дориан Грей», ставший классикой: 3 экранизации, которые нещадно перекроили сюжет и смысл оригинала

«Банально не на что и не на кого смотреть. Скука! Вялый главный герой»: что бесит фанатов в «Декстере» даже спустя годы

Иностранцы посмотрели — и влюбились в Питер: лишь один фильм Учителя получил 7+ на IMDb, и речь не про скандальную «Матильду»

Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев»

Скупой ворует дважды: на Западе в «мохнатые» годы внаглую сплагиатили советский довоенный триллер — и в 1995 году сделали это снова

Свернули не туда: реальную причину переноса «Мортал Комбат 2» зрителям так и не назвали — ужастик дель Торо все-таки ни при чем

До «Фишера» и «Трассы» — был он: даже иностранцы теряют сон от российского детектива начала 2020-х — маньяки, мистика и дивное Прикамье

«Спасибо, что ее не позвали, серьезно!»: «Ледниковый период 6» точно будет круче «Шрэка 5» минимум в одном (а еще у Скрэта появится ребенок)

«Каждый раз плачу — сердце рвется»: россияне выбрали самого несчастного шехзаде «Великолепного века» — Джихангир с Мустафой рядом не стояли