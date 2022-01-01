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Киноафиша Онлайн Фильмы Драма Италия

Смотреть итальянские драмы

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Супергерои
Супергерои
комедия, драма, мелодрама 2021, Италия
8.0
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9 причин, чтобы жить
9 причин, чтобы жить
комедия, драма 2021, Франция / Италия
6.0
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После пробуждения
После пробуждения
драма 2021, Италия
6.0
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Таинственная комната
Таинственная комната
драма, триллер 2021, Италия
5.0
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Один на один
Один на один
драма 2020, Великобритания / Италия / Румыния
7.0
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Тигры
Тигры
драма 2020, Швеция / Италия / Дания
7.0
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Гости на вилле
Гости на вилле
драма, триллер 2020, Италия
6.0
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Как женить красавчика
Как женить красавчика
комедия, драма, мелодрама 2020, Италия
6.0
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Опасный пациент
Опасный пациент
драма, триллер 2020, Италия / Бельгия
5.0
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Убийство по-итальянски
Убийство по-итальянски
криминал, драма, исторический 2020, Италия
5.0
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Книга духов
Книга духов
драма, мистика 2020, Италия / Великобритания / Бельгия
5.0
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Порочная связь
Порочная связь
драма 2020, Италия
5.0
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Наш отец
Наш отец
драма 2020, Италия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна сестер Макалузо
Тайна сестер Макалузо
драма 2020, Италия
5.0
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Загадочное убийство
Загадочное убийство
драма, триллер 2020, Италия
4.0
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Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
драма, комедия, короткометражный, мелодрама 2020, Италия
0.0
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Пираньи Неаполя
Пираньи Неаполя
драма 2019, Италия
6.0
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Человек без гравитации
Человек без гравитации
комедия, драма, фэнтези 2019, Италия / Бельгия
6.0
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Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии
Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии
короткометражный, мелодрама, драма 2019, Италия
6.0
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Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
драма 2019, Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Медный человек
Медный человек
драма, семейный 2019, Италия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пиноккио
Пиноккио
фэнтези, драма, приключения 2019, Великобритания / Италия / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Грех
Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Работа без авторства
Работа без авторства
триллер, драма, мелодрама 2018, Германия / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Счастливый Лазарь
Счастливый Лазарь
драма 2018, Италия / Франция / Швейцария
7.0
Смотреть за 1 рубль
Догмэн
Догмэн
драма 2018, Италия / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лабиринты прошлого
Лабиринты прошлого
драма 2018, Испания / Франция / Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сделано в Италии
Сделано в Италии
драма, комедия 2018, Италия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Не бери в голову
Не бери в голову
комедия, драма 2018, Италия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Убийца 2. Против всех
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, триллер 2017, США / Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Как чокнутые
Как чокнутые
комедия, драма 2016, Италия / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Быстрая как ветер
Быстрая как ветер
драма, спорт 2016, Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мина
Мина
драма, фэнтези, триллер 2016, США / Испания / Италия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Молодость
Молодость
драма 2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Отцы и дочери
Отцы и дочери
драма 2015, США / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Неаполитанские истории
Неаполитанские истории
драма 2015, Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
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