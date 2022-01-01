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Смотреть ирландские драмы

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Волк
Волк
драма, мистика, триллер 2021, Ирландия / Великобритания / Польша
6.0
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Легенда о Зелёном рыцаре
Легенда о Зелёном рыцаре
фэнтези, драма, мелодрама 2021, США / Ирландия
5.0
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Дублинские дебоширы
Дублинские дебоширы
драма 2020, Ирландия / США
7.0
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Конец пути
Конец пути
приключения, драма 2019, Ирландия / Исландия
6.0
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Приди ко мне
Приди ко мне
ужасы, драма 2019, Ирландия / Бельгия / США
5.0
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В объятиях лжи
В объятиях лжи
триллер, драма 2018, США / Ирландия
7.0
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Вита и Вирджиния
Вита и Вирджиния
драма, мелодрама, биография 2018, Великобритания / Ирландия
6.0
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Скрижали судьбы
Скрижали судьбы
драма 2016, Ирландия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Искусственный интеллект. Доступ неограничен
Искусственный интеллект. Доступ неограничен
драма, криминал, мистика 2016, Ирландия / Франция
5.0
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Комната
Комната
драма 2015, Ирландия / Канада
8.0
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Бруклин
Бруклин
мелодрама, драма 2015, Ирландия / Великобритания / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Джими Хендрикс
Джими Хендрикс
драма, биография, мюзикл 2013, Великобритания / Ирландия / США
8.0
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Тьма в полдень
Тьма в полдень
драма, фантастика, триллер 2013, Ирландия
2.0
Смотреть за 1 рубль
Византия
Византия
драма, триллер, фэнтези 2012, Великобритания / США / Ирландия
7.0
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Король Артур
Король Артур
драма, боевик, военный, приключения 2004, США / Великобритания / Ирландия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Однажды в Ирландии
Однажды в Ирландии
криминал, триллер, драма, биография 2003, США / Ирландия / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
В Америке
В Америке
драма 2002, Ирландия / США
7.0
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Непобедимый
Непобедимый
драма, военный 2001, Великобритания / Германия / Ирландия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Враг у ворот
Враг у ворот
триллер, исторический, военный, драма 2000, США / Германия / Великобритания / Ирландия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Боксер
Боксер
драма, спорт 1997, США / Ирландия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ее величество Миссис Браун
Ее величество Миссис Браун
биография, драма 1997, США / Великобритания / Ирландия
5.0
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