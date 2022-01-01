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Смотреть гонконгские драмы

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Фукусима
Фукусима
боевик, драма 2020, Япония / Гонконг
6.0
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Ип Ман 4
Ип Ман 4
боевик, биография, драма 2019, Гонконг / Китай
7.0
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Тень
Тень
приключения, фэнтези, драма 2018, Китай / Гонконг
6.0
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Последняя гонка
Последняя гонка
биография, драма, исторический 2016, Китай / Гонконг
5.0
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Детектив Ди и тайна призрачного пламени
Детектив Ди и тайна призрачного пламени
боевик, драма, фэнтези 2010, Гонконг
6.0
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Кровные братья
Кровные братья
боевик, драма 2007, Гонконг / Тайвань / Китай
5.0
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Тайна Волшебной Тыквы
Тайна Волшебной Тыквы
драма, семейный 2007, Китай / Гонконг / США
5.0
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Чeсть дракона
Чeсть дракона
боевик, криминал, драма 2005, Таиланд / США / Гонконг / Франция
7.0
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Дом летающих кинжалов
Дом летающих кинжалов
боевик, драма, мелодрама 2004, Гонконг / Китай
6.0
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Жить
Жить
драма, военный 1994, Китай / Гонконг
8.0
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Чунгкингский экспресс
Чунгкингский экспресс
драма, мистика, криминал 1994, Гонконг
5.0
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Прах времен
Прах времен
драма, боевик 1994, Гонконг / Китай / Тайвань
4.0
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Цю Цзю идет в суд
Цю Цзю идет в суд
комедия, драма 1992, Китай / Гонконг
7.0
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Подними красный фонарь
Подними красный фонарь
драма, мелодрама 1991, Китай / Гонконг / Тайвань
8.0
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Бесстрашная гиена 2
Бесстрашная гиена 2
боевик, драма 1983, Гонконг
5.0
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Новый яростный кулак
Новый яростный кулак
драма, боевик 1976, Тайвань / Гонконг
7.0
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Кулак ярости
Кулак ярости
боевик, драма, мелодрама, триллер 1972, Гонконг
7.0
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