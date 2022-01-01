Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Драма Германия

Смотреть немецкие драмы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть немецкие драмы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром немецких драм с друзьями.
Иллюзия контроля
Иллюзия контроля
драма, триллер 2021, Великобритания / Украина / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Королевская игра
Королевская игра
драма 2021, Германия / Австрия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Посредник
Посредник
комедия, драма 2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Вампир
Вампир
драма, ужасы, мистика 2021, Великобритания / Сербия / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Чистое место
Чистое место
драма 2021, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дальний космос
Дальний космос
фантастика, триллер, драма 2021, Германия / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Земля кочевников
Земля кочевников
драма 2020, США / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Найти и полюбить
Найти и полюбить
драма, комедия 2020, Азербайджан / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Снега больше не будет
Снега больше не будет
комедия, драма 2020, Польша / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Игра на выживание
Игра на выживание
драма 2020, США / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
ДАУ. Катя Таня
ДАУ. Катя Таня
драма 2020, Германия / Украина / Россия
5.0
Смотреть онлайн
Лесси. Возвращение домой
Лесси. Возвращение домой
семейный, драма, приключения 2020, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
ДАУ. Новый человек
ДАУ. Новый человек
драма 2020, Украина / Германия / Россия
4.0
Смотреть онлайн
Хочу тебя
Хочу тебя
драма 2020, Аргентина / Испания / Бразилия / Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Тайная жизнь
Тайная жизнь
драма, военный 2019, США / Германия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Дело Коллини
Дело Коллини
драма, криминал, триллер 2019, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Невидимая жизнь Эвридики
Невидимая жизнь Эвридики
драма 2019, Бразилия / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
О бесконечности
О бесконечности
драма 2019, Швеция / Норвегия / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Песня имен
Песня имен
драма 2019, Германия / Канада / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Синонимы
Синонимы
драма 2019, Франция / Германия / Израиль
6.0
Смотреть за 1 рубль
Реальная любовь в Нью-Йорке
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма 2019, Дания / Канада / Германия / Швеция / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Солнце в ночи
Солнце в ночи
драма 2019, Германия / Норвегия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Золотая перчатка
Золотая перчатка
драма, триллер, криминал 2019, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тридцать
Тридцать
драма 2019, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Отель для самоубийц
Отель для самоубийц
детектив, драма 2019, Норвегия / Дания / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Работа без авторства
Работа без авторства
триллер, драма, мелодрама 2018, Германия / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Хрусталь
Хрусталь
драма, комедия 2018, Россия / Беларусь / Германия / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Между рядами
Между рядами
драма 2018, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Наше время
Наше время
драма 2018, Германия / Дания / Мексика / Франция / Швеция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Девочка
Девочка
драма 2018, Франция / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
3 дня с Роми Шнайдер
3 дня с Роми Шнайдер
драма 2018, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Берлин, я люблю тебя
Берлин, я люблю тебя
мелодрама, драма 2018, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Айка
Айка
драма 2018, Россия / Германия / Польша / Китай / Казахстан
5.0
Смотреть за 1 рубль
Открытая рана
Открытая рана
криминал, драма, мистика 2018, Китай / Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Экстремальный номер
Экстремальный номер
драма, исторический, триллер 2018, Германия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Квадрат
Квадрат
драма 2017, Швеция / Германия / Дания / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Приложение киноафиши