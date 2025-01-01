Смеяться, вздыхать, влюбляться: 4 легких фильма ноября, которые идеально смотрятся холодными вечерами

Не Горбунков, а новый агент 007: две эти сцены в «Бриллиантовой руке» Гайдай подсмотрел в «бондиане»

За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего

В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору

«Я убиваю, значит, я существую»: свежий ужастик со звездой «Склифосовского» хвалят Куарон с дель Торо, и сюжет – мрачнее не придумаешь

У «Евангелиона» целых 4 концовки: пересмотрели и перечитали по нескольку раз – объясняем каждую, выбираем лучшую

У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе

«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет

«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным

«Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+