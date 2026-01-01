Собираю в лесу шишки и засыпаю их солью: не для поделок и не для декора — применение оказалось куда интереснее

Почему помидоры трескаются при консервировании: вот как избежать уродливых трещин и сохранить плотную кожицу

Грибники призывать не наступать на такие бревна в лесу: шаг — и придется звонить в МЧС и скорую

Депп вернется в «Пираты Карибского моря», но есть нюанс: фильм будет копией того, что зрители уже видели

На мосту стояли трое – он, она и сложный тест: вспомните 5 легендарных советских фильмов по пейзажам с мостом?

Вот за что российское кино можно похвалить: 3 сериала про XX век с рейтингом выше 8 – с Биковичем особенно советую

Джимми-Джимми, а что дальше? Если знаете ответ, то наш сложный тест по индийскому кино легко пройдете на 7/7

НТВ переснял корейский детектив – и переплюнул оригинал: получился прекрасный сериал с Любимовым на 16 серий, где «ничего не раздражает»

Тут всё дело в шляпе: тест на советское кино, где один головной убор может выдать героя с головой

Спросили ИИ, что лучше – «Место встречи» или «Семнадцать мгновений весны»? Лидер «цепляет психологическим напряжением»