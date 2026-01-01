Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Драма Дания 2024

Смотреть онлайн датские драмы 2024 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть датские драмы 2024 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром датских драм 2024 года с друзьями.
Все любят Туду
Все любят Туду
драма 2024, Бельгия / Дания / Франция / Марокко / Нидерланды / Норвегия / Швеция
6.0
Счастливы в Риме
Счастливы в Риме
драма, мелодрама 2024, Дания / Италия
6.0
Вместо «Склифосовского» будет «Пироговка»: у старожила эфира появится мощный конкурент на стриминге
Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo
Одна из самых тревожных книг ХХ века трансформировалась в сериал: за 70 лет такое ни разу не случалось
Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы
Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича
«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова
В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»
«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают
Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать
Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно
Опять расчленять: «Метод» сравнивают с хитовым голливудским сериалом, а Цекало бесится — снимали почти документалку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше