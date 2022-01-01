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Смотреть датские драмы

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Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
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Я — Златан
Я — Златан
биография, драма, спорт 2021, Швеция / Дания / Нидерланды
7.0
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Паранормальные
Паранормальные
драма, ужасы, триллер 2021, Норвегия / Швеция / Дания / Великобритания / Франция / Финляндия
6.0
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Вкус жизни
Вкус жизни
драма, мелодрама 2021, Дания / Швеция
6.0
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Посредник
Посредник
комедия, драма 2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
5.0
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Еще по одной
Еще по одной
комедия, драма 2020, Дания / Швеция / Нидерланды
7.0
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Тигры
Тигры
драма 2020, Швеция / Италия / Дания
7.0
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Ты видишь луну, Дэниел?
Ты видишь луну, Дэниел?
драма, комедия 2019, Дания / Норвегия / Швеция
7.0
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Надежда
Надежда
драма, мелодрама 2019, Норвегия / Швеция / Дания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Белый, белый день
Белый, белый день
драма 2019, Исландия / Дания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Реальная любовь в Нью-Йорке
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма 2019, Дания / Канада / Германия / Швеция / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Божественная любовь
Божественная любовь
драма 2019, Бразилия / Уругвай / Дания / Норвегия / Чили
5.0
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Пробуждающая совесть 2: Дар змеи
Пробуждающая совесть 2: Дар змеи
приключения, драма, фэнтези 2019, Дания
5.0
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Отель для самоубийц
Отель для самоубийц
детектив, драма 2019, Норвегия / Дания / Германия
5.0
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Виновный
Виновный
триллер, драма, криминал 2018, Дания
7.0
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Наше время
Наше время
драма 2018, Германия / Дания / Мексика / Франция / Швеция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Королева сердец
Королева сердец
драма 2018, Дания / Швеция
6.0
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Аниара: Космическая обитель
Аниара: Космическая обитель
драма, фантастика 2018, Швеция / Дания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Квадрат
Квадрат
драма 2017, Швеция / Германия / Дания / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Борг/Макинрой
Борг/Макинрой
драма, спорт 2017, Швеция / Дания / Финляндия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Коммуна
Коммуна
драма 2016, Дания
6.0
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Гора девственности
Гора девственности
драма 2015, Исландия / Дания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Громче, чем бомбы
Громче, чем бомбы
драма 2015, Норвегия / Франция / Дания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пробуждающая совесть
Пробуждающая совесть
приключения, драма, фэнтези 2015, Дания / Норвегия / Чехия / Исландия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Спасение
Спасение
вестерн, драма 2014, Дания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Второй шанс
Второй шанс
драма 2014, Дания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Нимфоманка: Часть 2
Нимфоманка: Часть 2
фэнтези, драма 2014, Дания / Бельгия / Франция / Германия / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Форс-мажор
Форс-мажор
драма 2014, Швеция / Дания / Норвегия / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Только Бог простит
Только Бог простит
триллер, драма, криминал 2013, Франция / Дания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Нимфоманка: Часть 1
Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика 2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Королевский роман
Королевский роман
исторический, мелодрама, драма 2012, Дания / Швеция / Чехия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Охота
Охота
драма 2012, Дания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Любовь - это всё, что тебе нужно
Любовь - это всё, что тебе нужно
комедия, драма, мелодрама 2012, Дания / Швеция / Италия / Франция / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кон-Тики
Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Меланхолия
Меланхолия
фантастика, драма 2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Догвилль
Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.0
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