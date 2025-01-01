Свадьба Нейта и Кэсси — фейк или реальность? Шоураннер «Эйфории» выдал официальные спойлеры к 3 сезону

«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» спрятали отсылку к Толкину: внимание на запястье Уилла Тернера (фото)

«Прометей» создал самого жуткого ксеноморфа во франшизе, но словно забыл об этом: что же стало с Диаконом?

Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара»

Тест для выросших на сказках СССР: назовите по кадрам 5 культовых фильмов – но «Морозко» здесь не ждите

Всего одну серию «Сверхов» посмотрело почти 5 800 000 человек, и это не финал: но самый популярный эпизод оказался и самым скандальным

«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix

Мылись раз в неделю, спали с кем попало: что творилось в гареме османов до «Великолепного века» — Хюррем бы не выжила явно

Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же

Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны