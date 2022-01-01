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Смотреть китайские драмы

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Тебе одиноко сегодня вечером?
Тебе одиноко сегодня вечером?
криминал, драма 2021, Китай
5.0
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Холодный расчет
Холодный расчет
боевик, драма, триллер 2021, Великобритания / Китай
5.0
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Край света
Край света
приключения, драма 2021, Великобритания / Китай / Малайзия
5.0
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Мулан
Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.0
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Всю мою жизнь
Всю мою жизнь
драма, мелодрама 2020, США / Китай
6.0
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Шаг вперед 6: Год танцев
Шаг вперед 6: Год танцев
драма 2019, США / Китай
7.0
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Ип Ман 4
Ип Ман 4
боевик, биография, драма 2019, Гонконг / Китай
7.0
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Сезон дождей
Сезон дождей
драма 2019, Сингапур / Тайвань / Китай
6.0
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Озеро диких гусей
Озеро диких гусей
драма, криминал 2019, Китай / Франция
6.0
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Странный кофе
Странный кофе
комедия, криминал, драма 2019, Китай
0.0
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Пепел – самый чистый белый
Пепел – самый чистый белый
драма, мелодрама 2018, Китай / Франция / Япония
6.0
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Тень
Тень
приключения, фэнтези, драма 2018, Китай / Гонконг
6.0
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Айка
Айка
драма 2018, Россия / Германия / Польша / Китай / Казахстан
5.0
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Открытая рана
Открытая рана
криминал, драма, мистика 2018, Китай / Германия
4.0
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Бомбардировка
Бомбардировка
боевик, приключения, драма 2018, Китай
3.0
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Последняя гонка
Последняя гонка
биография, драма, исторический 2016, Китай / Гонконг
5.0
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Брюс Ли: Рождение дракона
Брюс Ли: Рождение дракона
драма, биография 2016, США / Канада / Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Меч дракона
Меч дракона
боевик, драма, приключения 2015, Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Переправа 2
Переправа 2
драма 2015, Китай / Япония / Корея / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Переправа
Переправа
драма, исторический 2014, Китай / Япония / Корея / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Всегда
Всегда
драма 2013, Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Раскрашенная кожа 2. Воскрешение
Раскрашенная кожа 2. Воскрешение
триллер, боевик, драма, фэнтези 2013, Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Цветы войны
Цветы войны
исторический, драма 2012, Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Жизнь Пи
Жизнь Пи
приключения, драма 2012, США / Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Вспоминая 1942
Вспоминая 1942
драма 2012, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ученик мастера
Ученик мастера
боевик, драма 2012, Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ип Ман
Ип Ман
боевик, драма, биография 2008, Китай
8.0
Смотреть за 1 рубль
Дети Хуан Ши
Дети Хуан Ши
исторический, драма 2008, Австралия / Китай / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кровные братья
Кровные братья
боевик, драма 2007, Гонконг / Тайвань / Китай
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна Волшебной Тыквы
Тайна Волшебной Тыквы
драма, семейный 2007, Китай / Гонконг / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Разрисованная вуаль
Разрисованная вуаль
мелодрама, драма 2006, Китай / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дом летающих кинжалов
Дом летающих кинжалов
боевик, драма, мелодрама 2004, Гонконг / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Китайский вариант / Участь женщины
Китайский вариант / Участь женщины
драма, мелодрама, военный 2001, Китай / США
6.0
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Жить
Жить
драма, военный 1994, Китай / Гонконг
8.0
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Прах времен
Прах времен
драма, боевик 1994, Гонконг / Китай / Тайвань
4.0
Смотреть за 1 рубль
Цю Цзю идет в суд
Цю Цзю идет в суд
комедия, драма 1992, Китай / Гонконг
7.0
Смотреть за 1 рубль
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