Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Драма Канада 2018

Смотреть онлайн канадские драмы 2018 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть канадские драмы 2018 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром канадских драм 2018 года с друзьями.
Дикая Роза
Дикая Роза
драма, комедия 2018, Великобритания / США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Братство
Братство
драма, семейный, короткометражный 2018, Тунис / Канада / Катар / Швеция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Иные
Иные
фантастика, триллер, драма 2018, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лето 84
Лето 84
драма, триллер 2018, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Аудитория из стульев
Аудитория из стульев
драма 2018, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Операция
Операция "Колибри"
драма 2018, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мой парень — пророк
Мой парень — пророк
драма 2018, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Сверхъестественное
Сверхъестественное
драма, триллер, фантастика 2018, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Акт мести
Акт мести
боевик, драма 2018, США / Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Чёрные воды
Чёрные воды
боевик, драма, триллер 2018, Канада / США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Приложение киноафиши