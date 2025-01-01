Скрытый смысл фильма «Груз 200» — не просто показать ужасы СССР: Балабанов ловко замаскировал целую философию

«Глупо, мерзко, но чертовски весело!»: хоррор «Токсичный мститель» ошарашил критиков — 82% одобрения

Будильник звенит, а вы все еще смотрите: 5 российских сериалов, от которых не отлипнуть до утра

Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х

Иностранцы посмотрели — и влюбились в Питер: лишь один фильм Учителя получил 7+ на IMDb, и речь не про скандальную «Матильду»

«Каждый раз плачу — сердце рвется»: россияне выбрали самого несчастного шехзаде «Великолепного века» — Джихангир с Мустафой рядом не стояли

Свернули не туда: реальную причину переноса «Мортал Комбат 2» зрителям так и не назвали — ужастик дель Торо все-таки ни при чем

Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев»

«Хохотали там, где должны были плакать»: «Невский» с Васильевым окончательно «скатился» в комедию — и 8 сезон станет только хуже

До «Фишера» и «Трассы» — был он: даже иностранцы теряют сон от российского детектива начала 2020-х — маньяки, мистика и дивное Прикамье