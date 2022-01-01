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Смотреть канадские драмы

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Бестселлер
Бестселлер
комедия, драма 2021, Канада / США
7.0
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Будь моими глазами
Будь моими глазами
криминал, драма, мистика 2021, Канада
6.0
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Посредник
Посредник
комедия, драма 2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
5.0
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Цвета любви
Цвета любви
драма, мелодрама 2021, Канада
5.0
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Голос любви
Голос любви
драма 2020, Канада / Франция
7.0
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Мулан
Мулан
фэнтези, драма, боевик 2020, США / Китай / Канада
7.0
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Песня любви
Песня любви
драма, музыка, мелодрама 2020, США / Канада
6.0
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Королева клуба
Королева клуба
комедия, драма, музыка 2020, Канада
6.0
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Охота на волка
Охота на волка
драма, ужасы, мистика 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
В преддверии Рождества
В преддверии Рождества
драма 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сквозь реальности
Сквозь реальности
драма, мелодрама, фантастика 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Четыре хороших дня
Четыре хороших дня
драма 2020, Канада / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Джон 316
Джон 316
драма 2020, Канада
5.0
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Заповедь зла
Заповедь зла
драма, ужасы, мистика 2020, Канада
4.0
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Песня имен
Песня имен
драма 2019, Германия / Канада / Великобритания
6.0
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Дочки-матери
Дочки-матери
драма 2019, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Реальная любовь в Нью-Йорке
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма 2019, Дания / Канада / Германия / Швеция / Франция
6.0
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То, что вы теряете
То, что вы теряете
триллер, драма 2019, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Старые счёты
Старые счёты
боевик, триллер, криминал, драма 2019, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Мультивселенная
Мультивселенная
драма, фантастика 2019, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Дикая Роза
Дикая Роза
драма, комедия 2018, Великобритания / США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Братство
Братство
драма, семейный, короткометражный 2018, Тунис / Канада / Катар / Швеция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Иные
Иные
фантастика, триллер, драма 2018, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лето 84
Лето 84
драма, триллер 2018, США / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Аудитория из стульев
Аудитория из стульев
драма 2018, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Операция
Операция "Колибри"
драма 2018, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мой парень — пророк
Мой парень — пророк
драма 2018, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Сверхъестественное
Сверхъестественное
драма, триллер, фантастика 2018, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Акт мести
Акт мести
боевик, драма 2018, США / Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Чёрные воды
Чёрные воды
боевик, драма, триллер 2018, Канада / США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях
триллер, драма 2017, Канада / Бельгия
5.0
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Дитя тьмы
Дитя тьмы
ужасы, триллер, драма 2017, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Уна
Уна
драма, триллер 2016, Великобритания / США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Это всего лишь конец света
Это всего лишь конец света
драма 2016, Франция / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Психонавт
Психонавт
драма, музыка, фантастика 2016, Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Охотник с Уолл-стрит
Охотник с Уолл-стрит
драма 2016, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
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