Фродо, у нас отмена: «Властелина колец» на Западе признали опасным для темнокожих – и орки всему виной

Про дерзкое ограбление Лувра фильм еще не сняли, зато в этих 5 хитах есть все что надо — хитрые аферы и кражи предметов искусства

Из «Форсажа 11» собираются вырезать одну из главных звезд франшизы - не хотят больше тратиться: Вин Дизель готов устроить скандал

Всего 6 серий, но хочется еще: детектив-головоломка со звездой «Игры престолов» начинается с финала — в 2017-м его называли лучшим

«Дает надежду, это правда»: стоит ли ждать Эдди в 5-м сезоне «Очень странных дел» – ответ дали сами создатели хита Netflix

Экранизация BioShock тонет в производственном аду: о датах премьеры вслух не говорят — а виноваты, как ни странно, «Голодные игры»

Стивен Кинг обожает этот недооцененный хоррор 15-летней давности — его снимал режиссер «Бэтмена»

700 млн рублей и премьера в 2026-м: пока россияне ждут новую «Сказку о Царе Салтане», критик советует еще 3 фильма – считает эталонами жанра

Саурон никогда не был огненным глазом: первый красавец Средиземья (без шуток) — просто Питер Джексон всех запутал

Семенов мертв, теперь официально: новая главная героиня превратит просмотр «Невский-8» в то еще испытание