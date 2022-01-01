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Смотреть советские документальные фильмы

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Летняя поездка к морю
Летняя поездка к морю
документальный 1978, СССР
7.0
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Обыкновенный фашизм
Обыкновенный фашизм
документальный 1965, СССР
6.0
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Человек с киноаппаратом
Человек с киноаппаратом
документальный 1929, СССР
8.0
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