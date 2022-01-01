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Смотреть итальянские документальные фильмы

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Неизвестная Италия. Матера — город из камня
Неизвестная Италия. Матера — город из камня
документальный 2019, Италия
7.0
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Селфи
Селфи
документальный 2019, Франция / Италия
7.0
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Анна Франк. Параллельные истории
Анна Франк. Параллельные истории
документальный, семейный 2019, Италия
0.0
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4 лица Моны Лизы
4 лица Моны Лизы
документальный 2019, Италия
0.0
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Собор святого Петра и Патриаршие Базилики Рима
Собор святого Петра и Патриаршие Базилики Рима
документальный 2016, Италия / Ватикан
7.0
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Море в огне
Море в огне
документальный 2016, Италия
6.0
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Флоренция и Галерея Уффици
Флоренция и Галерея Уффици
документальный 2015, Италия
7.0
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Соль Земли
Соль Земли
документальный, биография 2014, Франция / Италия / Бразилия
7.0
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Жизнь на вулкане
Жизнь на вулкане
документальный 2014, Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
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