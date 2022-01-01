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Смотреть французские документальные фильмы

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Варда глазами Аньес
Варда глазами Аньес
документальный 2019, Франция
7.0
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Селфи
Селфи
документальный 2019, Франция / Италия
7.0
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Люмьеры!
Люмьеры!
документальный 2017, Франция
8.0
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Мария до Каллас
Мария до Каллас
документальный 2017, Франция
7.0
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Парижская опера
Парижская опера
документальный 2017, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Путешествие времени
Путешествие времени
документальный, фантастика 2016, США / Франция / Германия
6.0
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Рокко
Рокко
документальный 2016, Франция
6.0
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Франкофония
Франкофония
исторический, документальный 2015, Франция / Германия
7.0
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Аргентина
Аргентина
мюзикл, документальный 2015, Аргентина / Франция / Испания
7.0
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Соль Земли
Соль Земли
документальный, биография 2014, Франция / Италия / Бразилия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Однажды в лесу
Однажды в лесу
документальный 2013, США / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Амазония: инструкция по выживанию
Амазония: инструкция по выживанию
приключения, документальный 2013, Франция / Бразилия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мадемуазель Си
Мадемуазель Си
документальный 2013, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Камилла Клодель, 1915
Камилла Клодель, 1915
биография, документальный 2013, Франция
3.0
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Неизвестная Мэрилин
Неизвестная Мэрилин
документальный 2012, Франция
7.0
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Откровения Пирамид
Откровения Пирамид
документальный 2009, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Страсти Жанны Д'Арк
Страсти Жанны Д'Арк
документальный, исторический 1928, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
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