С документальных фильмов начинался весь кинематограф. Братья Люмьер и их легендарные «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» или «Выход рабочих с фабрики» стали не только первыми фильмами вообще, но и первой кинодокументалистикой.

Хотя документальные фильмы фактически являются попыткой задокументировать реальность и воздержаться от комментариев и оценочных мнений, авторский взгляд все равно себя проявит. И это актуально для всей истории документального кино, от Дзиги Вертова до Юрия Дудя. Разница в том, что первый изобретал кинематографические приемы, а второй умело их использует для ненавязчивого раскрытия поднимаемой темы. Другими словами, все новое — это хорошо забытое старое.

Мы привыкли думать, что документальное кино всегда основано на фактах. И в большинстве случаев так оно и есть. Создатели используют репортажную съемку, хроники, архивы, фотоматериалы. Но есть и жанр, который кто-то относит к игровому кино, а кто-то — к поджанру документалистики. Это мокьюментари, или псевдодокументалистика. Не сказать чтобы очень распространенный жанр, вероятно, потому, что для его создания надо быть по-хорошему сумасшедшим.

Берете любую тему, которая звучит настолько неправдоподобно, что может показаться реальной, и используете те же приемы, что и документалистика. Во-первых, это просто смешно. Во-вторых, в таком жанре можно запрятать любое смелое высказывание, до которого доберутся только «избранные».

Лучшие документальные фильмы помогут отвлечься от суеты, расширить кругозор и узнать много нового. Следите за новинками документалок и смотрите их на Киноафише онлайн.