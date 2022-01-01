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Киноафиша Онлайн Фильмы Документальный

Документальные фильмы онлайн

С документальных фильмов начинался весь кинематограф. Братья Люмьер и их легендарные «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» или «Выход рабочих с фабрики» стали не только первыми фильмами вообще, но и первой кинодокументалистикой.

Хотя документальные фильмы фактически являются попыткой задокументировать реальность и воздержаться от комментариев и оценочных мнений, авторский взгляд все равно себя проявит. И это актуально для всей истории документального кино, от Дзиги Вертова до Юрия Дудя. Разница в том, что первый изобретал кинематографические приемы, а второй умело их использует для ненавязчивого раскрытия поднимаемой темы. Другими словами, все новое — это хорошо забытое старое.

Мы привыкли думать, что документальное кино всегда основано на фактах. И в большинстве случаев так оно и есть. Создатели используют репортажную съемку, хроники, архивы, фотоматериалы. Но есть и жанр, который кто-то относит к игровому кино, а кто-то — к поджанру документалистики.  Это мокьюментари, или псевдодокументалистика. Не сказать чтобы очень распространенный жанр, вероятно, потому, что для его создания надо быть по-хорошему сумасшедшим.

Берете любую тему, которая звучит настолько неправдоподобно, что может показаться реальной, и используете те же приемы, что и документалистика. Во-первых, это просто смешно. Во-вторых, в таком жанре можно запрятать любое смелое высказывание, до которого доберутся только «избранные».

Лучшие документальные фильмы помогут отвлечься от суеты, расширить кругозор и узнать много нового. Следите за новинками документалок и смотрите их на Киноафише онлайн.

Несломленные
Несломленные
документальный, спорт 2020, Россия / Япония / Эстония
7.0
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Проект Самоизоляция
Проект Самоизоляция
документальный 2020, США
6.0
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На подвиг отчизна зовет
На подвиг отчизна зовет
военный, документальный 2020, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Запечатленные временем
Запечатленные временем
документальный 2020, Россия
0.0
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Бронекатер
Бронекатер
документальный 2020, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Герои. Закаленные северной широтой
Герои. Закаленные северной широтой
документальный 2020, Россия
0.0
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Паваротти
Паваротти
документальный, биография, мюзикл 2019, США / Великобритания
8.0
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Аполлон-11
Аполлон-11
документальный 2019, США
8.0
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Джим Маршалл: Рок-н-ролл в объективе
Джим Маршалл: Рок-н-ролл в объективе
документальный 2019, США / Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Варда глазами Аньес
Варда глазами Аньес
документальный 2019, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Диего Марадона
Диего Марадона
документальный, спорт 2019, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Неизвестная Италия. Матера — город из камня
Неизвестная Италия. Матера — город из камня
документальный 2019, Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Raving Riot: Рейв у парламента
Raving Riot: Рейв у парламента
документальный 2019, Грузия / Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Прощание со Сталиным
Прощание со Сталиным
документальный, исторический 2019, Нидерланды / Литва
7.0
Смотреть за 1 рубль
Селфи
Селфи
документальный 2019, Франция / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Марианна и Леонард: Слова любви
Марианна и Леонард: Слова любви
документальный, мюзикл 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сорокин Трип
Сорокин Трип
документальный 2019, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
2040: Будущее ждёт
2040: Будущее ждёт
документальный, исторический 2019, Австралия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Супергерои: Как все начиналось
Супергерои: Как все начиналось
документальный 2019, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Быть Харви Вайнштейном
Быть Харви Вайнштейном
документальный 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Проклятый лес
Проклятый лес
триллер, ужасы, документальный 2019, Канада
4.0
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Анна Франк. Параллельные истории
Анна Франк. Параллельные истории
документальный, семейный 2019, Италия
0.0
Смотреть за 1 рубль
На пьедестале народной любви
На пьедестале народной любви
документальный 2019, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Вертинский. Одинокий странник
Вертинский. Одинокий странник
документальный 2019, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
4 лица Моны Лизы
4 лица Моны Лизы
документальный 2019, Италия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Знаешь, мама, где я был?
Знаешь, мама, где я был?
анимация, документальный 2018, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Пространство музыки
Пространство музыки
документальный 2018, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Щенячья школа
Щенячья школа
документальный 2018, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Медведи Камчатки. Начало жизни
Медведи Камчатки. Начало жизни
документальный 2018, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Хранители Алтая
Хранители Алтая
документальный 2018, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Прибой
Прибой
документальный 2018, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Город глазами кота
Город глазами кота
документальный 2018, Нидерланды
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кусама. Бесконечные миры
Кусама. Бесконечные миры
документальный 2018, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бергман
Бергман
документальный 2018, Швеция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Стивен Кинг. Мастер ужаса
Стивен Кинг. Мастер ужаса
биография, документальный 2018, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Книга моря
Книга моря
документальный 2018, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
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