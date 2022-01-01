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Киноафиша Онлайн Фильмы Детектив СССР

Смотреть советские детективы

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Сыщик Петербургской полиции
Сыщик Петербургской полиции
комедия, детектив 1991, СССР
7.0
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Бес в ребро
Бес в ребро
криминал, детектив 1990, СССР
5.0
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Сувенир для прокурора
Сувенир для прокурора
детектив, криминал 1989, СССР
6.0
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Утреннее шоссе
Утреннее шоссе
криминал, детектив 1988, СССР
5.0
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Десять негритят
Десять негритят
триллер, детектив, драма 1987, СССР
8.0
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
криминал, детектив 1986, СССР
8.0
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Покушение на ГОЭЛРО
Покушение на ГОЭЛРО
детектив, приключения 1986, СССР
0.0
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Две версии одного столкновения
Две версии одного столкновения
криминал, детектив 1984, СССР
5.0
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Тайна «Черных дроздов»
Тайна «Черных дроздов»
детектив, криминал 1983, СССР
7.0
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Три гильзы от английского карабина
Три гильзы от английского карабина
детектив 1983, СССР
5.0
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Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей
детектив 1981, СССР
0.0
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Петровка, 38
Петровка, 38
детектив, криминал 1980, СССР
6.0
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Миллионы Ферфакса
Миллионы Ферфакса
детектив, криминал 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя
криминал, детектив, боевик 1979, СССР
8.0
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Свидетельство о бедности
Свидетельство о бедности
криминал, детектив, приключения 1978, СССР
5.0
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12 стульев
12 стульев
комедия, детектив 1976, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ринг
Ринг
криминал, детектив 1973, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Будни уголовного розыска
Будни уголовного розыска
детектив, криминал 1973, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ночной мотоциклист
Ночной мотоциклист
детектив 1972, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тихие берега
Тихие берега
детектив, криминал 1972, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Инспектор уголовного розыска
Инспектор уголовного розыска
криминал, детектив 1971, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Судьба «Резидента»
Судьба «Резидента»
детектив, приключения 1970, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ошибка «Резидента»
Ошибка «Резидента»
детектив 1968, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Хозяин тайги
Хозяин тайги
детектив, приключения, драма 1968, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Случай из следственной практики
Случай из следственной практики
криминал, детектив 1968, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Особое мнение
Особое мнение
драма, криминал, детектив 1967, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Исправленному верить
Исправленному верить
криминал, детектив 1959, СССР
6.0
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Тень у пирса
Тень у пирса
драма, криминал, детектив 1955, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Подвиг разведчика
Подвиг разведчика
детектив, приключения 1947, СССР
6.0
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