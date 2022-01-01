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5.0
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3.0
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8.0
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Я иду искать
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2019, США
7.0
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Счастливого нового дня смерти
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2019, США
7.0
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В тихом омуте
детектив, триллер
2019, США
6.0
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Жесткое прошлое
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2019, США
6.0
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детектив, триллер, ужасы, фэнтези
2019, США
6.0
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Среди деревьев / За деревьями
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2019, США
5.0
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Черное Рождество
ужасы, детектив, триллер
2019, США
5.0
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Ядовитая роза
триллер, детектив
2019, США / Италия
4.0
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10 минут спустя
триллер, криминал, детектив
2019, Канада / США
3.0
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Простая просьба
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2018, США
7.0
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Девушка, которая застряла в паутине
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2018, США
6.0
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Игрушки для взрослых
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6.0
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2018, США
5.0
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Где-то во времени
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2018, США
5.0
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Мы всегда жили в замке
триллер, драма, детектив
2018, США
5.0
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Интервью с Богом
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2018, США
5.0
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Линчеватель
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2018, США
5.0
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Суперполицейские 2
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2018, США
5.0
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Между мирами
триллер, детектив
2018, США
4.0
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Поезд смерти
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2018, США
3.0
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Убийство в Восточном экспрессе
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2017, США
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Прочь
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2017, США
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Голос из камня
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