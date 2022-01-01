Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Детектив

Детективы онлайн

За детективы нам следует благодарить американского писателя Эдгара Алана По, который не только стал первым писать о на первый взгляд сверхъестественных преступлениях, но и придумал приемы, которые позже перекочевали из литературы на большие экраны. Самый распространенный из них — саспенс — кинематографисты стали использовать не только в детективах, но и в ужасах.

Вряд ли кто-нибудь станет спорить, что Шерлок Холмс, во-первых, самый известный из выдуманных детективов, а во-вторых, самый горячо любимый зрителями, причем в разных исполнениях: здесь и Ливанов, и Дауни-младший, и Камбербэтч. Но у истоков этого образа детектива-социопата, который в период затишья в детективной деятельности балуется наркотиками, стоял вовсе не Артур Конан Дойль, а тоже Эдгар Алан По. Его Огюст Дюпен, фигурирующий в ряде новелл, стал первым сыщиком в мировой литературе, но успеха Холмса или Эркюля Пуаро не имел.

Фильмы-детективы больше других жанров кино обязаны своим существованием литературе. Но это не значит, что за режиссеров детективов все придумали писатели. Так как кино больше зависит от технического аспекта, создателям детективного жанра предстояло разработать целый ряд приемов, чтобы произвести на зрителя впечатление. Иными словами, работали с формой, а не с содержанием. Так появились фильмы-нуар, где стоит вечная ночь, из открытых окон доносятся пугающие звуки, непрекращающийся дождь зловеще стучит по стеклам и все в таком духе.

В последние несколько лет набрала популярность другая разновидность детективного жанра — true crime. Ее чаще относят к документалистике, так как в этом поджанре в центре оказываются реальные преступления и люди, совершившие их. Однако есть сериалы, вроде «Охотника за разумом», или фильмы, как «Красивый, плохой, злой», где нашлось место и фактам, и выдумкам сценаристов.

Лучшие детективы помогут отвлечься от суеты, впечатлят разнообразием сюжетов, погрузят вас в атмосферу интриг и тайн. Следите за новинками детективных фильмов и смотрите их на Киноафише онлайн.

Вечеринка на вылет
Вечеринка на вылет
комедия, детектив 2022, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Черный ящик
Черный ящик
триллер, детектив, боевик 2021, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Хинтерленд: город грехов
Хинтерленд: город грехов
драма, детектив 2021, Австрия / Люксембург
5.0
Смотреть за 1 рубль
Анатомия убийств
Анатомия убийств
криминал, драма, детектив 2021, Франция
5.0
Смотреть онлайн
После Чернобыля
После Чернобыля
ужасы, триллер, детектив 2021, Россия / Украина / США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Незваный гость
Незваный гость
триллер, детектив 2020, Корея
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пустой человек
Пустой человек
ужасы, драма, криминал, детектив, триллер 2020, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ты должен был уйти
Ты должен был уйти
ужасы, детектив 2020, США
5.0
Смотреть онлайн
Амнезия
Амнезия
боевик, криминал, детектив 2020, США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Игра в камешки
Игра в камешки
драма, детектив 2020, Корея
0.0
Смотреть за 1 рубль
Бардо
Бардо
драма, детектив 2020, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Достать ножи
Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Я иду искать
Я иду искать
ужасы, триллер, детектив 2019, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Короли интриги
Короли интриги
детектив, комедия 2019, Аргентина / Испания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Счастливого нового дня смерти
Счастливого нового дня смерти
ужасы, детектив, триллер 2019, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Девятая
Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Код «Красный»
Код «Красный»
триллер, детектив 2019, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
В тихом омуте
В тихом омуте
детектив, триллер 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Зверь
Зверь
детектив, боевик, криминал 2019, Корея
6.0
Смотреть за 1 рубль
Жесткое прошлое
Жесткое прошлое
драма, криминал, детектив 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Русалка на суше
Русалка на суше
детектив, триллер, ужасы, фэнтези 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Среди деревьев / За деревьями
Среди деревьев / За деревьями
ужасы, триллер, детектив 2019, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Черное Рождество
Черное Рождество
ужасы, детектив, триллер 2019, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Отель для самоубийц
Отель для самоубийц
детектив, драма 2019, Норвегия / Дания / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ядовитая роза
Ядовитая роза
триллер, детектив 2019, США / Италия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Убийства в стиле Гойи
Убийства в стиле Гойи
детектив, триллер, криминал, драма 2019, Бельгия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Паук в паутине
Паук в паутине
детектив, триллер 2019, Израиль / Бельгия / Великобритания
4.0
Смотреть за 1 рубль
10 минут спустя
10 минут спустя
триллер, криминал, детектив 2019, Канада / США
3.0
Смотреть за 1 рубль
Японский Бог
Японский Бог
драма, детектив 2019, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Простая просьба
Простая просьба
триллер, криминал, детектив 2018, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Звонок мертвецу
Звонок мертвецу
ужасы, боевик, триллер, детектив 2018, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Журнал 64
Журнал 64
детектив, триллер 2018, Дания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пылающий
Пылающий
детектив, триллер, драма 2018, Корея
7.0
Смотреть за 1 рубль
Девушка, которая застряла в паутине
Девушка, которая застряла в паутине
детектив, триллер 2018, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Игрушки для взрослых
Игрушки для взрослых
комедия, детектив, криминал 2018, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Химера
Химера
ужасы, триллер, детектив 2018, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Приложение киноафиши