За детективы нам следует благодарить американского писателя Эдгара Алана По, который не только стал первым писать о на первый взгляд сверхъестественных преступлениях, но и придумал приемы, которые позже перекочевали из литературы на большие экраны. Самый распространенный из них — саспенс — кинематографисты стали использовать не только в детективах, но и в ужасах.

Вряд ли кто-нибудь станет спорить, что Шерлок Холмс, во-первых, самый известный из выдуманных детективов, а во-вторых, самый горячо любимый зрителями, причем в разных исполнениях: здесь и Ливанов, и Дауни-младший, и Камбербэтч. Но у истоков этого образа детектива-социопата, который в период затишья в детективной деятельности балуется наркотиками, стоял вовсе не Артур Конан Дойль, а тоже Эдгар Алан По. Его Огюст Дюпен, фигурирующий в ряде новелл, стал первым сыщиком в мировой литературе, но успеха Холмса или Эркюля Пуаро не имел.

Фильмы-детективы больше других жанров кино обязаны своим существованием литературе. Но это не значит, что за режиссеров детективов все придумали писатели. Так как кино больше зависит от технического аспекта, создателям детективного жанра предстояло разработать целый ряд приемов, чтобы произвести на зрителя впечатление. Иными словами, работали с формой, а не с содержанием. Так появились фильмы-нуар, где стоит вечная ночь, из открытых окон доносятся пугающие звуки, непрекращающийся дождь зловеще стучит по стеклам и все в таком духе.

В последние несколько лет набрала популярность другая разновидность детективного жанра — true crime. Ее чаще относят к документалистике, так как в этом поджанре в центре оказываются реальные преступления и люди, совершившие их. Однако есть сериалы, вроде «Охотника за разумом», или фильмы, как «Красивый, плохой, злой», где нашлось место и фактам, и выдумкам сценаристов.

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