Не хиты НТВ, но тоже достойны внимания зрителей: 3 российских детективных сериала 2025 года на платформе «Смотрим»

«Смесь “Графа Монте-Кристо” и Зорро»: зрители залипают на сериал-детектив «Дочь огня» — но только те, кто любит мыльные оперы

«Европа Плюс» выбрала 10 нашумевших фильмов 2025 года — от «F1» с Питтом до «Франкенштейна»

Панфилов ходит лысым вовсе не по своей воле – реальную причину облысения актер скрывал 20 лет: «Я плакал. Будто радиация какая-то»

Этот проект разрушил образ Шилова: Устюгов здесь не только играет, но и стоит за камерой — снял «Лихие» раньше сериального бума на 90-е

Попросили Алису AI ответить, почему в «Маше и Медведе» девочку зовут именно так: нормальная и абсурдная версии

Куда пропала Лялька из «Интердевочки»? Ей прочили большое будущее в кино, но она отказалась от всего — и вот почему

«Игра в кальмара» и в подметки не годится этому японскому боевику: он вышел 25 лет назад, но во всех аспектах был круче

В этой сцене «Ивана Васильевича» есть странная деталь — и у нее совсем не историческая причина: если бы царица подняла глаза, зрители бы «попадали»

Этот сериал никто не считал фаворитом, но он возглавил топ-10 Netflix: стал популярнее «Очень странных дел» — кажется, «зарешал» рождественский вайб