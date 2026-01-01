Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На деревню дедушке 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Хорватия 2026

Хорватские фильмы 2026 года — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть хорватские фильмы 2026 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром хорватских фильмов 2026 года с друзьями.
Всадник шторма: Легенда о Молоте
Всадник шторма: Легенда о Молоте
боевик, приключения, фантастика 2026, Хорватия / США / Сербия
6.0
Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре
Кукурузу летом давно уже не варю и готовую не покупаю: шашлычник подсказал шик-способ приготовить ее быстрее и вкуснее
Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа
В «Шреке 5» не будет Кота в сапогах? Фанаты требуют ответа от DreamWorks — но картина уже вырисовывается печальная
КИОН готовит замену «Мажору»: только вместо Прилучного будет Безруков, а в основе сериала — истории реальных людей
Всего 8 серий, а эмоций — как после 8 сезонов: новый «добрый и уютный» сериал Netflix вернул зрителей в детство
Идеальны на вечер: 3 шикарных британских детективных сериала с неожиданной развязкой и отличной актерской игрой
Не «17 мгновений», но тоже мощная шпионская драма: кажется, вы годами упускали жемчужину
Только фанаты Устюгова пройдут тест на 5/5: покажет, помните ли вы сюжет «Ментовских войн»
20,7 млн зрителей включили этот фильм Netflix и убедились – «бесполезно и очень вторично»: даже звезда «Очень странных дел» не спасает
Мымру из «Служебного романа» узнают все, а вот еще 5 героинь в очках: вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше