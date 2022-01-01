Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы

Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву

Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты

Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь

Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты

Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы

Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты

«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой

«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену

Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым