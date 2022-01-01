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Смотреть советские фильмы о криминале

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Кровь за кровь
Кровь за кровь
криминал 1991, СССР
6.0
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Исчадье ада
Исчадье ада
криминал, драма 1991, СССР
5.0
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Я объявляю вам войну
Я объявляю вам войну
криминал 1990, СССР
6.0
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Допинг для ангелов
Допинг для ангелов
криминал, драма 1990, СССР
5.0
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Бес в ребро
Бес в ребро
криминал, детектив 1990, СССР
5.0
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Лошади в океане
Лошади в океане
криминал, драма 1989, СССР
7.0
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Сувенир для прокурора
Сувенир для прокурора
детектив, криминал 1989, СССР
6.0
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Частный детектив, или Операция
Частный детектив, или Операция "Кооперация"
криминал, комедия 1989, СССР
5.0
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Дорогая Елена Сергеевна
Дорогая Елена Сергеевна
драма, триллер, криминал 1988, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Утреннее шоссе
Утреннее шоссе
криминал, детектив 1988, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Визит к Минотавру
Визит к Минотавру
криминал 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мио, мой Мио
Мио, мой Мио
приключения, фэнтези, семейный, драма, криминал 1987, Швеция / СССР / Норвегия
6.0
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
криминал, детектив 1986, СССР
8.0
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Жалоба
Жалоба
криминал, драма 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Внимание! Всем постам...
Внимание! Всем постам...
боевик, криминал 1985, СССР
6.0
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Груз без маркировки
Груз без маркировки
драма, криминал, боевик 1984, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Две версии одного столкновения
Две версии одного столкновения
криминал, детектив 1984, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна «Черных дроздов»
Тайна «Черных дроздов»
детектив, криминал 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ищите женщину
Ищите женщину
комедия, криминал 1982, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Тегеран-43
Тегеран-43
криминал 1980, СССР / Швейцария / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Петровка, 38
Петровка, 38
детектив, криминал 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Огарева, 6
Огарева, 6
криминал 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Миллионы Ферфакса
Миллионы Ферфакса
детектив, криминал 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство
приключения, криминал, мистика 1980, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя
криминал, детектив, боевик 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Сталкер
Сталкер
криминал, фантастика 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
По данным уголовного розыска...
По данным уголовного розыска...
криминал, военный 1979, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Гонка с преследованием
Гонка с преследованием
криминал, драма 1979, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ждите связного
Ждите связного
криминал 1979, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Свидетельство о бедности
Свидетельство о бедности
криминал, детектив, приключения 1978, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Контрабанда
Контрабанда
криминал, боевик 1974, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Анискин и Фантомас
Анискин и Фантомас
комедия, криминал 1973, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ринг
Ринг
криминал, детектив 1973, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Будни уголовного розыска
Будни уголовного розыска
детектив, криминал 1973, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Солярис
Солярис
драма, криминал, фантастика, мелодрама 1972, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тихие берега
Тихие берега
детектив, криминал 1972, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
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