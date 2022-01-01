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Смотреть итальянские фильмы о криминале

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Вооруженные ублюдки
Вооруженные ублюдки
криминал 2021, Италия / Бразилия
4.0
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Убийство по-итальянски
Убийство по-итальянски
криминал, драма, исторический 2020, Италия
5.0
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Девятый калибр
Девятый калибр
боевик, криминал, триллер 2020, Италия / Бельгия
3.0
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Однажды в Риме
Однажды в Риме
фэнтези, комедия, криминал 2019, Италия
5.0
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Домино
Домино
триллер, криминал 2019, Дания / Нидерланды / Франция / Италия / Бельгия
4.0
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Девушка в тумане
Девушка в тумане
триллер, криминал 2017, Франция / Германия / Италия
7.0
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Захочу и соскочу: Мастер-класс
Захочу и соскочу: Мастер-класс
боевик, комедия, криминал 2017, Италия
6.0
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Пророк
Пророк
криминал, драма 2009, Франция / Италия
7.0
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Рай
Рай
криминал, мелодрама, драма 2002, США / Германия / Франция / Великобритания / Италия
7.0
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Госфорд-Парк
Госфорд-Парк
комедия, драма, мистика, криминал 2001, Великобритания / США / Италия
8.0
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Имя розы
Имя розы
триллер, криминал, драма 1986, Франция / Италия / Германия
7.0
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Блеф
Блеф
криминал, комедия 1976, Италия
7.0
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Жандарм на отдыхе
Жандарм на отдыхе
комедия, криминал 1970, Франция / Италия
6.0
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Холодный пот
Холодный пот
боевик, криминал, драма 1970, Франция / Италия / Бельгия
5.0
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Диллинджер мертв
Диллинджер мертв
драма, криминал 1968, Италия
7.0
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Жандарм в Нью-Йорке
Жандарм в Нью-Йорке
комедия, криминал 1965, Франция / Италия
6.0
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Жандарм из Сен-Тропе
Жандарм из Сен-Тропе
комедия, криминал 1964, Франция / Италия
7.0
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