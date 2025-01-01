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Смотреть гонконгские фильмы о криминале

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Воины сумерек: Осада Коулуна
Воины сумерек: Осада Коулуна
боевик, криминал, триллер 2024, Китай / Гонконг
7.0
Гениальная афера
Гениальная афера
боевик, криминал, драма 2024, Гонконг
6.0
Ложный приговор
Ложный приговор
комедия, криминал, детектив 2023, Гонконг
7.0
Золотой палец
Золотой палец
боевик, криминал 2023, Китай / Гонконг
6.0
Двойная игра
Двойная игра
боевик, криминал, драма 2023, Китай / Гонконг
5.0
Кибератака
Кибератака
боевик, криминал, драма 2023, Китай / Гонконг
4.0
Холодный детектив
Холодный детектив
боевик, криминал, детектив 2022, Гонконг
6.0
Ударная волна. Битва за Гонконг
Ударная волна. Битва за Гонконг
боевик, криминал, триллер 2020, Гонконг / Китай
6.0
Наперегонки со временем
Наперегонки со временем
боевик, криминал, драма 2020, Китай / Гонконг
6.0
Белый шторм 2: Наркобароны
Белый шторм 2: Наркобароны
боевик, криминал 2019, Китай / Гонконг
6.0
Мастер Z: Наследие Ип Мана
Мастер Z: Наследие Ип Мана
боевик, биография, криминал 2018, Гонконг / Китай
6.0
Ударная волна
Ударная волна
боевик, криминал, триллер 2017, Китай / Гонконг
6.0
Ип Ман 3
Ип Ман 3
биография, криминал, боевик 2015, Гонконг
7.0
Чeсть дракона
Чeсть дракона
боевик, криминал, драма 2005, Таиланд / США / Гонконг / Франция
7.0
Двойная рокировка 2
Двойная рокировка 2
боевик, криминал, драма 2003, Гонконг
7.0
Двойная рокировка 3
Двойная рокировка 3
боевик, криминал, драма 2003, Гонконг
6.0
Чунгкингский экспресс
Чунгкингский экспресс
драма, мистика, криминал 1994, Гонконг
6.0
Железная обезьяна
Железная обезьяна
боевик, криминал, драма 1993, Гонконг
7.0
Чудеса
Чудеса
боевик, комедия, криминал 1989, Гонконг
7.0
Победители и грешники
Победители и грешники
боевик, комедия, криминал 1983, Гонконг
6.0
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