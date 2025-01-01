На смену Фрирен пришла Скарлет: чем героиня аниме «Могу я попросить еще кое-что?» круче нежной эльфийки

Про дерзкое ограбление Лувра фильм еще не сняли, зато в этих 5 хитах есть все что надо — хитрые аферы и кражи предметов искусства

HBO просто обязан исправить историю Дина Томаса в сериале «Гарри Поттер»: его настоящего знают только фанаты книг

700 млн рублей и премьера в 2026-м: пока россияне ждут новую «Сказку о Царе Салтане», критик советует еще 3 фильма – считает эталонами жанра

Всего 6 серий, но хочется еще: детектив-головоломка со звездой «Игры престолов» начинается с финала — в 2017-м его называли лучшим

Саурон никогда не был огненным глазом: первый красавец Средиземья (без шуток) — просто Питер Джексон всех запутал

Тест для тех, кто смотрел «Женитьбу Бальзаминова» хотя бы дважды: покажет, как хорошо вы помните фильм

Наша очередь падать в кроличью нору: у новой «Алисы в Стране чудес» хватает конкурентов — ведь до Бертона тоже снимали кино

Стивен Кинг обожает этот недооцененный хоррор 15-летней давности — его снимал режиссер «Бэтмена»

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» почти ничем не уступает оригиналу, но Кинг все равно превратил жизнь создателей в ад